Natale 2025 e oroscopo, cosa regalare a ogni segno zodiacale

Fare i regali di Natale non è sempre un piacere, soprattutto quando non abbiamo idee, oppure non conosciamo abbastanza il destinatario del nostro regalo. Molti nel periodo natalizio vanno in crisi, e si riducono all'ultimo momento per fare regali banali, scontati e spesso anche poco apprezzati. Se quest'anno volete scegliere un regalo che faccia brillare gli occhi a chi lo riceve, ecco i consigli della vostra astrologa di fiducia, vi suggerisco infatti un regalo perfetto per ognuno dei 12 segni dello zodiaco, basandomi sia sulle caratteristiche del segno stesso sia sul periodo astrologico che sta vivendo o dal quale è appena uscito.

Cosa regalare ad un Ariete

Le persone nate sotto il segno dell'ariete si preparano ad entrare ufficialmente nel loro triennio con Saturno nel segno, questo significa che la loro impulsività, la loro vitalità, la loro energia incontrollata si darà (probabilmente) una calmata. Già da adesso gli ariete stanno sentendo una nuova aria di maturità, di rigore e un grande bisogno di mettere a terra i piedi, i pensieri e anche i progetti. Direi che per quest'anno il regalo ideale potrebbe essere una elegante working bag oppure una penna importante per scrivere grandi pensieri o ancora una custodia per il computer che non passi davvero inosservata.

Gucci

Il regalo di Natale per il Toro

Il regalo di Natale perfetto per il segno del toro quest'anno non ci stupirà. In questi mesi infatti il pianeta Giove, sempre a favore, amplifica ancora di più le sue caratteristiche più note e riconosciute dall'astrologia: il grande amore per i piaceri più corposi, goduriosi e fisici. Non dovrete quindi scervellarvi per trovare qualcosa che lo renda felice. Andate pure sul classico, ovvero su quello che da sempre chiede: un invito ad una cena stellata, una nuova macchina per il caffè, un set per la decorazione della tavola o ancora un abbonamento annuale al suo negozio di fiori preferito. In questo modo il vostro regalo verrà ricordato di nuovo ogni settimana e il toro in questione vi sarà ancora più riconoscente.

Ikea

Un regalo perfetto per i Gemelli

I nati sotto il segno dei gemelli sembrano finalmente ritornare in sé grazie a Saturno che sta per lasciarli ufficialmente in pace. L'aria di libertà però già si fa sentire frizzante e vivace. Per questo direi che i gemelli si meritano un regalo ancora più "gemellino" del solito: una tela da pittore, un nuovo strumento da imparare a suonare con le prime cinque lezioni incluse, un viaggio a sorpresa o ancora il biglietto per un concerto. Qualsiasi cosa che possa permettere loro di esprimere tutta la ritrovata vitalità del loro carattere curioso e soprattutto sempre pronto ad imparare cose nuove.

Max&Co. by Pietro Terzini

Che regalo si aspetta il Cancro

Se di recente avete frequentato un cancro, avrete notato come negli ultimi sei mesi del 2025 si sia aperto (anzi direi addirittura spalancato) a nuove esperienze, con ottimismo e leggerezza. Suggerirei dunque di cavalcare quest'onda meravigliosa di entusiasmo e regalare ai nati sotto il segno del cancro un'esperienza particolarmente adrenalinica. Potete anche sbilanciarvi fino ad un volo in mongolfiera o ad una discesa di rafting. Ovviamente sono ben accetti anche tutti i materiali e le attrezzature sportive di sport dinamici come potrebbe essere uno yoga aereo o un corso di hip-hop. Insomma, per quest'anno potete sbizzarrirvi.

Volare sull’Arte

Quale regalo è perfetto per il Leone

Lo so: fare un regalo di Natale a una persona nata sotto il segno del leone è sempre difficilissimo a meno che non l'abbiate convinto a scrivere la letterina a Babbo Natale e a darvi delle chiarissime indicazioni. Qui siamo davanti ad uno dei segni zodiacali più esigenti di tutti. Per fortuna però c'è l'astrologa che vi suggerisce che il leone sta iniziando un suo personale anno di grande realizzazione e stabilità e per questo anche nei regali apprezza la concretezza e l'utilità. Chi l'avrebbe mai detto! Restate quindi su regali particolarmente instagrammabili, lussuosi e estrosi, ma date un occhio anche al fatto che siano mettibili e utili. Via libera alle borse da giorno, ai gioielli vistosi ma non particolarmente costosi, ai capispalla firmati o alle sedute dall'estetista. Queste, in effetti, con Saturno a favore potrebbero piacere parecchio!

Cappotto H&M Studio

Un regalo adatto alla Vergine

La vergine è uno dei segni zodiacali meno espansivi e più critici, anche nei confronti dei regali ricevuti, quindi non sarà facile rendere felice questo segno! È proprio qui però che viene in vostro aiuto l'astrologa ricordandovi che la vergine, nonostante il suo rigore elegante e naturale, esce finalmente da un triennio di Saturno contro quindi adesso ha proprio voglia di divertirsi. Se volete farle un regalo che rispecchi davvero la sua personalità adesso regalate qualcosa di estroso, stravagante, qualcosa che la costringa ad uscire dalla sua comfort zone. Osate pure con un completino intimo particolarmente sexy, un rossetto rosso che non possa passare inosservato o anche un corso di tango che la costringa a ritrovare tutta la sua sensualità.

Nueame

Quale regalo piace alla Bilancia

Prima che decidiate quale budget destinare al regalo di Natale 2025 di una persona nata sotto il segno della bilancia, vorrei ricordarvi che gli ultimi mesi per i nati sotto questo segno non sono stati proprio una passeggiata di leggerezza. Quindi si meritano qualcosa di davvero sentito. Hanno proprio voglia di qualcosa che riscaldi il cuore, come un maglione di lana intrecciato a mano, una copertina da divano con vassoio per la merenda, un set casalingo per preparare il cappuccino meglio che al bar. Qualsiasi cosa pur di sentirsi coccolate molto ma molto più del solito, alla faccia del conteggio attento delle calorie. Quest'anno la bilancia ha proprio bisogno di raccogliere amore, anche sotto forma di weekend con le amiche alla spa.

Soggiorno benessere aparthotel OLM con eco spa in Alto Adige

Cosa regalare ad uno Scorpione

Fare un regalo di Natale a una persona nata sotto il segno dello scorpione è davvero difficile perché questo è il segno zodiacale del mistero per eccellenza quindi, in fondo, quello che gli piace, quello che desidera, non lo sa nemmeno lui. Però posso dirvi che in questo periodo, grazie a Giove a favore, lo scorpione è addirittura pronto a buttarsi nella mischia di colori, musiche ed energie coinvolgenti. Come regalo, quindi, è possibile azzardare qualcosa che possa condividere con parenti e amici: dalla pentola della bourguignonne fino ad un nuovo impianto stereo casalingo per ospitare serate tra amici di un certo livello.

Coin Casa

Che regalo fare al Sagittario

È così di buon umore in questo periodo il sagittario (e sappiate che lo resterà per buona parte del 2026) che potrebbe valere il detto "basta il pensiero"! Un libro, una scatola dei suoi cioccolatini preferiti, un cappello di lana fatto a mano o un cuscino per le pennichelle sul divano: tutto questo sarà veramente molto, ma molto apprezzato. A fare la differenza sarà il biglietto, quindi non provate nemmeno a comprarne uno già prestampato oppure a farvi dettare qualcosa da ChatGPT. Qui c'è bisogno di autenticità e di calore umano.

Miu Miu

Capricorno: che regalo desidera davvero

I nati sotto il segno del capricorno in questi ultimi mesi non se la stanno proprio passando bene, non sono leggeri o giocosi, quindi il regalo di Natale dovrà essere particolarmente pensato e ben ponderato. Anche perché, non dimentichiamolo, molto probabilmente stiamo parlando di Natale e compleanno insieme. Insomma, dato che questo capricorno ha bisogno di affetto e di calore, direi che non è il caso di badare a spese: regalategli un'esperienza meravigliosa di quelle che spalancano il cuore, ma lasciandogli la possibilità di farla da solo perché di questi tempi la compagnia non è sempre gradita. Massaggi ayurvedici, voli in deltaplano, degustazioni di vini italiani direttamente nelle cantine: insomma, qualsiasi cosa possa riscaldargli il cuore.

Moët Chandon

Il regalo ideale per l'Acquario

L'acquario sta vivendo un periodo nel quale sente che le caratteristiche della sua personalità si stanno prendendo tutto lo spazio che meritano, un po' come il materassino da campeggio quando, da sgonfio e ripiegato, si riempie d'aria e quindi occupa finalmente tutto il suo spazio. Quindi potete fargli un regalo non convenzionale, di quelli che apprezza quasi soltanto lui in tutto lo zodiaco. Lasciate perdere le cose materiali a meno che non siano la prima copia autografata del suo romanzo preferito, un video messaggio del suo idolo, l'invito ad una première o qualcosa di tecnologico che lo scaraventi immediatamente nel futuro.

Cover gioiello per smart ring Lil Milano

Cosa regalare ad un Pesci

Durante il periodo di Natale 2025 i pesci saranno bisognosi di ritornare in contatto con la loro parte più romantica ed emotiva, quella parte che ultimamente hanno dovuto mettere in secondo piano, dando invece retta a Saturno nel segno. Per questo fateli sognare con qualsiasi cosa brilli: dall'ultima palette di make-up pensata appositamente per le feste fino ad un ciondolo luminoso dal quale possano separarsi soltanto per farsi la doccia. Perché non dimenticatevi che i pesci sentono l'intenzione del regalo che gli fate e non riusciranno mai più a staccarla dall'oggetto stesso, quindi dedicateci il giusto tempo!