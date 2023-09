Naomi Campbell brilla col look metallico: il mini abito è una cascata d’oro A un evento targato Victoria’s Secret, Naomi Campbell ha indossato un look d’oro dalla testa ai piedi.

A cura di Giusy Dente

Si avvicina il 26 settembre, data importantissima per Victoria's Secret, quella che segna il ritorno il passerella del brand a distanza di diversi anni. Il marchio è pronto a sfilare e lo show sarà visibile anche su Prime Video. In vista del grande evento, la nota azienda di lingerie ha organizzato una serata esclusiva in presenza di tanti amici e volti noti, alcuni particolarmente cari alla storia del brand: erano presenti Adriana Lima, Gigi Hadid, Lourdes Leon (con audace nude look), Emily Ratajkowski, Lila Moss, Julia Fox (che ha sfoggiato una nuova acconciatura), Gabrielle Caunesil (con la pancia nuda). Presente anche la super top model per eccellenza: Naomi Campbell.

Naomi Campbell festeggia con Victoria's Secret

Sono giornate dense di impegni per Naomi Campbell. La modella ha ufficialmente dato avvio alla sua carriera di stilista: ha disegnato una collezione per Pretty Little Thing ed è stata l'ospite d'onore della sfilata di presentazione alla NYFW. Subito dopo ha partecipato alla serata a New York organizzata da Victoria's Secret, per festeggiare l'imminente ritorno in passerella. Col brand ha di recente collaborato per la realizzazione della nuova campagna, in cui è presente assieme ad illustri colleghe. Il marchio ha riunito star del calibro Gisele Bündchen, Emily Ratajkowski, Adriana Lima, Hailey Bieberr, chiamate a dare una rappresentazione potente e inclusiva della moda. Sono loro i volti di The Icon by Victoria's Secret, la nuova collezione di intimo e lingerie.

Il look dorato di Naomi Campbell

Per la festa, Naomi Campbell ha abbagliato i presenti vestita d'oro. La modella ha indossato un minidress che ha esaltato le sue lunghe e affusolate gambe: è un abitino composto da anelli dorati, con scollatura all'americana impreziosita da un anello rigido attorno al collo. Dorati anche i sandali, un paio di sabot.