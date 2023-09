Gabrielle Caunesil con la pancia nuda: il look premaman è col reggiseno satinato Gabrielle Caunesil è in attesa del secondo figlio: a un evento di Victoria’s Secret ha lasciato il pancino nudo.

A cura di Giusy Dente

Gabrielle Caunesil in La Semaine Paris

Archiviato il Festival del Cinema di Venezia, Gabrielle Caunesil è volata alla sfilata di Victoria's Secret. La compagna di Riccardo Pozzoli (l'ex fidanzato di Chiara Ferragni) per la kermesse ha scelto il total black: nero per l'arrivo in Laguna e nero per il red carpet di coppia, nella serata dedicata al film Poor Things. Poi la 32enne è stata ospite del noto brand di lingerie, che ha dato un'anteprima della nuova collezione: per l'occasione ha puntato nuovamente sul dark mood, lasciando nudo il pancione. La 32enne è in attesa del secondo figlio.

Victoria's Secret torna a sfilare

A cinque anni di distanza dall'ultima sfilata, Victoria's Secret è tornata con uno show organizzato in presenza di tanti volti noti amici della Maison. Erano presenti all'evento Naomi Campbell, Julia Fox, Adriana Lima (uno degli Angeli più famosi del brand), Lourdes Leon Ciccone (con un nude look audace), Gabrielle Caunesil. L'evento esclusivo si è svolto a New York, un'anticipazione di quanto accadrà il 26 settembre, quando le nuove collezioni di lingerie verranno presentate ufficialmente col Victoria's Secret World Tour. Parallelamente, lo show in stile cinematografico verrà lanciato anche in streaming su Amazon Prime Video.

Gabrielle Caunesil in La Semaine Paris

Il look di Gabrielle Caunesil

A meno di due anni dalla nascita di Romèo, il primo figlio nato dal matrimonio con Riccardo Pozzoli, Gabrielle Caunesil è ora nuovamente in dolce attesa. Lo ha annunciato lei stessa, condividendo sui social un video circa tre settimane fa. È dunque ai primi mesi di gravidanza, ma il pancino inizia a farsi vedere e lei non ha alcuna intenzione di coprirlo. Fa parte di quelle donne che con orgoglio amano metterlo in mostra. La modella all'evento di VS ha partecipato con un look total black: gonna lunga effetto rete a vita bassa con dettagli scintillanti, giacca, reggiseno effetto satinato abbinato a slip in vista, sandali sparkling. È un total look del suo brand, La Semaine Paris, fondato nel 2019: sono capi della collezione Primavera/Estate 2024.

Collezione La Semaine Paris Primavera/Estate 2024

La 32enne insomma ha lasciato il pancino nudo, allineandosi a coloro che non intendono "censurarsi" durante la gravidanza. Rihanna in questo senso ha fatto scuola. Sia nella prima che nella seconda gravidanza si è imposta con audacia e sensualità, per nulla intenzionata a rinunciare alla propria femminilità nascondendosi dietro abiti premaman. Insomma, è crollato anche l'ultimo tabù sulla gravidanza: ora le donne sanno di potersi sentire sexy anche col pancione, senza avvertire l'obbligo di coprire necessariamente il proprio corpo.