Moda uomo: tutte le tendenze dalle sfilate Autunno/Inverno 2025-2026 di Milano e Parigi Quali saranno i colori, le fantasie e i capi di tendenza per l'Autunno/Inverno 2025-2026? Dai cappotti animalier alla lana melange, dai cardigan ai completi in marrone, ecco tutti i trend dalle passerelle maschili delle Fashion Week di Milano e Parigi.

A cura di Marco Casola

Emporio Armani

Con la fine della Paris Fashion Week maschile, che si conclude oggi 26 gennaio e che ha seguito Milano Moda Uomo, si chiudono le sfilate uomo sulle cui passerelle sono state presentate le collezioni per l'Autunno/Inverno 2025-2026. Prima di immergerci negli show dell'Haute Couture P/E 25, diamo uno sguardo a tutte le tendenze maschili, che anticipano quelle femminili presentate tra fine febbraio e inizio marzo. Dai dettagli in pelliccia al maculato, dal marrone ai mountain look, passando per stampe tapestry, montoni e coppole, ecco una guida con tutti i trend visti sulle passerelle uomo di Milano e Parigi, con i colori, le fantasie e i capi che saranno must have durante la prossima stagione invernale.

Colori e fantasie di tendenza per l'Autunno/Inverno 25-26

Per quanto riguarda colori e fantasie, a dominare sulle passerelle Autunno/Inverno 2025-2026 sono i toni scuri e caldi come il marrone e il burgundy. Tra le stampe must have di stagione ci sono tutti i disegni sauvage, come il maculato e i disegni leopardati, e quelli tapestry a fiori, mentre le trame e i tessuti più cool sono quelli in lana melange con filati che si mescolano tra loro per dar vita a nuance particolari.

Marrone

Ormai da diverse stagioni tutte le tonalità di marrone, dal cioccolato al tabacco, passando per il marrone bruciato, il cinnamon e il mocha, sono le protagoniste principali sulle passerelle invernali. Nelle collezioni maschili il marrone ha regnato nei look firmati dalle grandi Maison di moda, da Hermes a Louis Vuitton. Il marrone appare sui completi da sera o in quelli più casual realizzati in velluto, spopola nei look dal mood street, su bomber e pantaloni oversize, ed è protagonista anche grazie ai cappotti in lana marrone e alla maglieria realizzata in lana brown.

Hermes

Pronunce

Louis Vuitton

Amiri

Maculato

Il 2025 sarà senza dubbio l'anno del maculato. Il guardaroba maschile diventa audace e vistoso grazie a lunghi cappotti e bomber leopardati, come quelli visti sulle passerelle di Dolce&Gabbana ed Emporio Armani. Da Armani anche baschi e borse sono realizzati con stampe animalier, mentre allo show di Pierre-Louis Mascia e nella sfilata invernale firmata da Pharrell Williams per Louis Vuitton sfilano pantaloni e denim baggy decorati da stampe sauvage.

Dolce&Gabbana

Pierre-Louis Mascia

Emporio Armani

Louis Vuitton

Fiori

Assomigliano ai fiori in stile tapestry, tipici della tappezzeria e delle vecchie poltrone anni'50, i fiori che spuntano sui completi maschili per l'Autunno/Inverno 2025-2025. I toni delle fantasie e dei ricami floreali sono tenui e realizzati in colori pastello o con nuance neutre di beige, come nei look di Dhruv Kapoor, Pierre-Louis Mascia e Kenzo. Fiori ricamati spuntano anche nei completi in velluto burgundy visti sulla passerella invernale di Kenzo.

Amiri

Pierre-Louis Mascia

Kenzo

Dhruv Kapoor

Melange e spigato

Lana melange e fantasie spigate saranno un vero e proprio must have della prossima stagione fredda. Questi disegni intessuti nella trama di cappotti, completi, maglioni e cardigan creano un effetto particolare e ricercato. Il melange, ovvero quella particolare tecnica che utilizza due fili in lana di colori diversi, spesso il bianco e il nero, è apparso nei completi in doppio petto di Louis Vuitton e in diversi look griffati Dolce&Gabbana. Melange e disegni spigati rendono unici poi i cappotti visti sulla passerella di JordanLuca, i blazer di Acne Studios e i morbidi coat vestaglia con cintura in vita firmati Canali.

Louis Vuitton

JordanLuca

Dolce&Gabbana

Canali

Acne Studios

Capi e accessori di tendenza per l'Autunno/Inverno 25-26

In inverno il focus principale sono soprattutto cappotti e caposapalla, sono questi i capi a cui guardare per capire quali saranno i modelli da avere e come declinare le tendenza di stagione. Per la prossima stagione fredda i capi e gli più cool assomigliano a quelli tecnici da montagna, via dunque con maxi piumini, pantaloni cargo con tasche laterlai, scarponcini stringati e balaclava per difendersi dal freddo. Tornano di moda i montoni, i giacconi in shearling e le giacche in pelle nera, mentre tra gli accessori must ci sono morbide coppole e baschi dal sapore retrò.

Montone e giacche in pelle nera

Nell'inverno 2024 a spopolare sono stati i montoni in stile anni '70, quelli lunghi o a tre quarti, scamosciati e con interno in shearling sui toni del beige e del marrone. Il prossimo inverno a spopolare saranno, invece, montoni dalle linee più contemporanee e moderne, più corti e simili a bomber, realizzati in pelle nera e con colletti alti da chiudere con zip e cinghie frontali, come quelli visti sulle passerelle di Jordan Luca e Prada. Torna di moda anche bomber e giacche camicia, con bottoni e colletto, realizzate in pelle total black lucida o matte.

JordanLuca

Prada

Brioni

Mountain look

Il vecchio trend del Gorpcore, ovvero dei look realizzati con capi tecnici solitamente utilizzati per scampagnate nella natura e campeggio, si evolve sulle passerelle Autunno/Inverno 25-26, dove diversi stilisti propongono mountain look con capi rubati al guardaroba tecnico per la montagna. Linee oversize e colori fluo, maxi piumini e giacche realizzate in tessuti tecnici, abbinate a pantaloni cargo e scarponi, caratterizzano i look sulla passerella di Emporio Armani. Mordecai segue il trend declinandolo in una versione più street e con tonalità neutre di crema. Anche Brunello Cucinelli propone tra i suoi look invernali alcuni outfit ispirati alla montagna, con smanicati in velluto marrone, scarponcini e pantaloni oversize.

Emporio Armani

Mordecai

Brunello Cucinelli

Cardigan

Diciamo addio ai classici maglioni a girocollo e ai lupetti con collo alto, il 2025 è l'anno del cardigan, modello di lana apparso praticamente in tutte le collezioni in declinazioni differenti. Abbiamo visto cardigan più slim, in lana rosa e con l'iconico disegno damier, da Louis Vuitton e modelli oversize in maglia marrone, come quelli firmati Amiri e Tod's. C'è chi poi reinterpreta il cardigan trasformandola in una giacca, con tasche frontali, rever a scialle e cintura in vita, come le varianti firmate Hermes o Woolrich.

Louis Vuitton

Woolrich Black Label by Todd Snyder

Tod's

Hermes

Amiri

Giacche e colletti di pelo

Da diverse stagioni i cappotti di pelo o in faux fur sono di moda non solo nelle collezioni femminili. La novità di quest'anno sono i coat, i gilet e i cardigan con rever, colli e altri dettagli in pelliccia. A lanciare il trend Miuccia Prada e Raf Simons che nella loro collezione maschile di Prada propongono look con camperos e rever di pelliccia che sembrano usciti dal guardaroba di un cowboy contemporaneo. I dettagli furry sono protagonisti anche sulla passerella Autunno/Inverno 25-26 di Dolce&Gabbana, dove sfilano cappotti e gilet di pelliccia. Emporio Armani estremizza poi il trend proponendo cappotti corti in stile caban dai maxi risvolti pelosi.

Prada

Emporio Armani

Dolce&Gabbana

Acne Studios

Coppola

Tra gli accessori must have per la prossima stagione fredda ci sono cappelli diversi rispetto ai classici beanie in lana che si indossano solitamente in inverno. Il 2025 sarà l'anno del ritorno dei cappelli retrò come la coppola o il basco. Morbide varianti in lana melange di coppola sono apparse da Dolce&Gabbana, Yohji Yamamoto ed Emporio Armani. Sulla passerella di quest'ultimo brand hanno sfilato anche divertenti baschi animalier, modelli apparsi anche sulla passerella invernale di Pierre-Louis Mascia.

Emporio Armani

Yohji Yamamoto

Pierre-Louis Mascia