Moda Primavera/Estate 2022, la giacca di jeans ora si porta oversize: i modelli di tendenza La giacca di jeans non passa mai di moda, ma quest’anno la tendenza è portarla oversize. Dite addio ai modelli corti o avvitati: ecco gli abbinamenti perfetti per i look estivi.

A cura di Beatrice Manca

Adèle Exarchopoulos in Balenciaga, Lois x Societé Anonime, Charlotte Casiraghi in Chanel

Dove più, dove meno, ma in tutta Italia è arrivato il caldo: trench e giacche di pelle possono essere riposte nell'armadio fino a settembre per godersi il sole con la pelle nuda. Nel grande cambio di stagione c'è solo un superstite: la giacca in denim. Casual e versatile, la giacca in jeans è l'unico capo che non può mancare nella valigia estiva anche quando il sole scotta: è perfetta per ripararsi dalla brezza della sera o dall'aria condizionata, specie quando si viaggia, non si stropiccia mai e sta bene con tutto. Ma attenzione: la moda della Primavera/Estate 2022 la vuole oversize, come "rubata" dall'armadio di lui.

Il ritorno della giacca di jeans per l'estate 2022

La giacca in denim è uno dei capi più longevi della moda: dalle tute degli operai agli hippie, fino alle passerelle di moda. Caposaldo dello stile anni Ottanta e anni Novanta, la giacca in jeans torna in passerella in eleganti versioni sartoriali, come quelle proposte da Louis Vuitton e Max Mara. Diesel propone modelli XXL in lavaggi estremi, mentre Balenciaga gioca con l'effetto "used". Il modello di tendenza da avere subito? Dite addio alle giacche avvitate e corte, quest'anno la giacca di jeans si "ruba" dall'armadio maschile e si indossa in versione oversize, da lasciare aperta su ogni outfit.

Giacca in denim Max&Co.

Come abbinare la giacca di jeans

C'è un motivo se la giacca di jeans non passa mai di moda: è estremamente versatile e sta bene con tutto (o quasi). Può essere super casual, come quella indossata da Shanina Shayk al Coachella (un modello firmato Retrofête) o sorprendentemente chic, come quella indossata da Charlotte Casiraghi alla sfilata Chanel. Non si stropiccia mai, il che la rende l'alleata perfetta per essere arrotolata in borsa o legata in vita e indossata all'occorrenza.

Diesel

Il modello oversize è perfetto su minigonne e crop top, in un gioco di contrasti e proporzioni. Gli abbinamenti più cool? Con accessori fluo e minidress fantasia, per look dal sapore anni Novanta, o in versione total denim, la moda del momento. Immancabile nella valigia per le vacanze!