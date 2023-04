Moda Primavera 2023: il chiodo in pelle è la giacca che non passa mai di moda (e salva ogni look) In mezzo secolo di storia, la giacca chiodo non ha perso il suo carattere ribelle e audace: da Versace a Saint Laurent, ecco i modelli più belli e i consigli per abbinarlo.

A cura di Beatrice Manca

Stella McCartney, Saint Laurent, Pinko

Fino a ieri sole pieno e oggi arriva il temporale. In primavera, si sa, il tempo cambia velocemente e il maltempo di questi giorni lo conferma. Per fortuna che la moda ci viene incontro con la giacca perfetta per la mezza stagione, un must have capace di resistere allo scorrere del tempo (e alla pioggia): il chiodo in pelle. Il giubbotto da motociclista con cerniere e bottoni in metallo si conferma un evergreen della moda e torna protagonista delle passerelle Primavera/Estate 2023 con il suo fascino rock'n'roll. I modelli più belli e i consigli per abbinarlo.

Il chiodo è la tendenza della Primavera/Estate 2023

Se una volta il chiodo era l'incarnazione della ribellione giovanile, oggi ha fatto pace con la moda tanto da essere una certezza di stile. Dalla sua apparizione il Perfecto (questo il suo nome commerciale) non è mai cambiato: più che una semplice giacca di pelle, il chiodo è una dichiarazione di stile. Per essere definito tale deve avere alcune caratteristiche ben precise: le cerniere lampo sulle tasche e sulle maniche, gli automatici sotto il colletto e una chiusura laterale con la patta. Colore? Rigorosamente nero: l'erede della tradizione dei biker è quello proposto in passerella da Alexander McQueen.

Alexander McQueen

Le sfilate Primavera/Estate 2023 lo rivisitano in nuove declinazioni: Gucci e Celine rimangono fedeli all'originale, Versace aggiunge le frange e sulle maniche e gioca con la silhouette oversize. Saint Laurent osa col colore, proponendolo vinaccia o color terra bruciata. Spazio poi alle rivisitazioni d'autore: per MM6 Maison Margiela è micro, per Miu Miu è maxi e in pelle invecchiata, molto simile al taglio di un blazer con maxi tasche.

Versace

Come abbinare il chiodo in pelle (anche di sera)

In mezzo secolo il chiodo non ha perso il suo carattere ribelle e audace: esalta anche il look più basic e sdrammatizza gli outfit più romantici. Con cosa si mette? Praticamente con tutto. Partiamo dall'abbinamento più semplice e riuscito, con jeans mommy e una canottiera bianca. Nelle giornate più fresche di primavera è perfetto sopra un crop top e un paio di pantaloni cargo, ma per un'occasione speciale si indossa con nonchalance anche sopra un abito sottoveste o un vestito cappuccio, come insegna Saint Laurent.

Gucci

Il chiodo svela un lato inaspettatamente sexy se indossato su body in pizzo o lingerie a vista, come fa Gucci, ma si indossa anche con calzettoni e mocassini per un look retrò dall'aria college. Il vantaggio? È uno di quei capi che durano per sempre: sia in pelle che in versione cruelty free, più invecchia e più acquista fascino.