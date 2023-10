Miuccia Prada è una delle donne più influenti del mondo La stilista milanese è stata iscritta tra le quattro donne più influenti del mondo , in grado di influenzare anche le nuove generazioni di designer. Secondo il New York Times “trasforma in stile tutto quello che tocca”

Miuccia Prada si aggiudica un posto nella classifica delle donne più influenti al mondo. T, la rivista di lifestyle del New York Times ha iscritto la designer settantacinquenne tra le quattro personalità femminili più potenti del panorama mondiale, assieme a Queen Latifah, Annette Bening e Henry Taylor: "quattro talenti nel campo di musica, cinema, arte e moda le cui carriere sono una master class di curiosità, compostezza, e sfida".

Il "Prada effect"

La stilista milanese è stata in grado di ispirare e influenzare tutta la generazione successiva di designer, venendo definita dal magazine come "la più innovativa della sua generazione". Una donna all'avanguardia e visionaria che con Prada "ha reimmaginato la relazione dell'abbigliamento con l'arte e trasformato per sempre che cosa il mondo considera bello". La creativa della Maison ha esplorato il concetto di brutto, trasformandolo e portandolo in scena anche all'ultima sfilata in occasione della Milano Fashion Week. Nella collezione Primavera/Estate 2024 ha dato spazio alla creatività e all'innovazione, dando voce a chi dalla moda si allontana perché la considera banale.

Un potere, quello di Miuccia Prada, che il quotidiano statunitense ha chiamato "Prada effect", in grado di condizionare tutti gli altri stilisti. Chiunque viene influenzato dalle creazioni del marchio meneghino e la sua direttrice creativa riesce da sempre a "trasformare in stile tutto ciò che tocca". Sempre attuale a mai banale i suoi abiti sono presi a modello da stilisti di tutto il mondo, che la ammirano oltre che per il suo lavoro, anche come persona e come donna. Ed è proprio la sua personalità che la rende tra le più influenti al mondo e che l'ha accompagnata per tutta la sua carriera.