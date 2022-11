Miriam Leone è una sciura siciliana: il nuovo look con basco e parigine Miriam Leone è tornata a casa e ne ha approfittato per trasformarsi in una vera e propria “sciura” ma in versione siciliana. Tra maxi spacco, parigine e basco, ha incantato tutti con la sua bellezza e con la sua eleganza.

Miriam Leone sta vivendo un periodo d'oro della sua carriera: dopo il successo raggiunto nei panni di Eva Kant, è diventata protagonista della seconda saga del film dedicato al noto ladro dei fumetti, si intitola Diabolik – Ginko all'attacco! ed è arrivato nelle sale cinematografiche il 17 novembre. Dopo aver partecipato alle prime che si sono tenute in giro per l'Italia, ora l'attrice si gode un po' di meritato relax ed è per questo che è tornata in Sicilia, la sua terra natale. Sui social ha documentato alcuni dettagli del rientro, lasciandosi immortalare super glamour in versione "sciura siciliana".

Miriam Leone col maxi spacco

Cosa significa "sciura"? È una parola molto usata nel dialetto milanese, letteralmente significa "signora" e fa riferimento alle eleganti donne del capoluogo lombardo che amano indossare pellicce, dolcevita in cachemire, collane di perle e borse griffate. Miriam Leone si è trasformata in una di loro ma in versione siciliana. Si è lasciata immortalare baciata dal sole sullo sfondo di un muro di pietra e un tavolino arredato in modo barocco, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stato soprattutto il suo look da sciura. Ha abbinato una camicia panna bon-ton a una gonna longuette bordeaux col maxi spacco laterale, completando il tutto con un cappottino di panno total black.

Il look da sciura di Miriam Leone

Lo spacco che mostra la gamba non è l'unico dettaglio iper sensuale dell'outfit di Miriam Leone, l'attrice ha indossato anche un paio di parigine coprenti in total black, lasciando nuda solo la parte alta della coscia. Niente tacchi a spillo, ha preferito abbinare gonna e calze a degli anfibi raso terra, per la precisione gli iconici boots con i lacci di Dr Martens. Non sono mancati gli occhiali da sole scuri in pieno stile diva, mentre per quanto riguarda l'acconciatura, ha coperto il caschetto rosso fuoco con un basco nero. Nella didascalia ha poi scritto "Ritratto di sciura siciliana", ironizzando sulla figura tipica della tradizione milanese. Insomma, Miriam va fiera delle sue radici e non perde occasione per dimostrarlo.