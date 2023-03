Miriam Leone dà il via alla primavera: il nuovo look con top trasparente e gonna a specchio Miriam Leone ha dato il via alla primavera con stile e sensualità. Trasparenze, paillettes effetto specchio, tacchi alti: ecco il nuovo look dell’attrice.

A cura di Valeria Paglionico

Miriam Leone sta lavorando attivamente a dei nuovi progetti nel mondo del cinema e sui social documenta regolarmente le giornate trascorse sul set tra preparazione e riprese. Di tanto in tanto, però, riesce a concedersi qualche momento di totale relax, magari in compagnia del marito Paolo Carullo, approfittandone per rivelare gli outfit scelti per la quotidianità. Se di recente non aveva avuto paura di mostrarsi senza neppure un filo di trucco alle prese con degli intensi allenamenti in palestra, nelle ultime ore ha sorpreso i fan con un outfit all'insegna della sensualità: tra trasparenze, scintillii e dettagli audaci ha trovato il modo perfetto per dare il via alla primavera con stile.

Il look da sera di Miriam Leone

Al motto di "La notte vola" Miriam Leone si è lasciata immortalare in versione glamour su una terrazza panoramica. Così come indicato negli hashtag, nei quali ha aggiunto la dicitura #spring, ha dato il via alla primavera e lo ha fatto con stile e sensualità. Niente abiti di scena, accessori casual e capi oversize, ha messo in risalto l'innata femminilità che la contraddistingue con un completino super trendy. Ha infatti abbinato una minigonna di paillettes a effetto specchio in total silver a un top nero trasparente. Sebbene inizialmente lo portasse coperto, nelle foto conclusive dell'album ha aperto il cappotto per lasciare intravedere chiaramente il seno nudo.

Il look primaverile di Miriam Leone

Miriam Leone con le Mary Jane

Per completare il tutto Miriam un blazer lungo in total black e un cappotto di panno color panna, lo ha portato semplicemente poggiato sulle spalle, così da godersi le temperature miti della primavera senza patire gli sbalzi di temperatura. Collant velati e Mary Jane col tacco hanno messo in risalto le gambe lunghe e snelle, mentre per quanto riguarda il make-up ha puntato su qualcosa di estremamente naturale, rinunciando quasi del tutto al trucco. Capelli legati in una coda, sorriso stampato sulle labbra e fascino irresistibile: Miriam ha dato l'ennesima prova di non avere rivali in fatto di bellezza e di stile.