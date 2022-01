Minnie abbandona la gonna e indossa i pantaloni: il nuovo tailleur è di Stella McCartney Per i 30 anni di Disneyland Paris il parco divertimenti ha chiesto a Stella McCartney di vestire la fidanzata di Topolino. La stilista ha scelto per Minnie un tailleur a pois nero e blu con pantaloni: “Un simbolo di progresso per la nuova generazione”.

A cura di Giusy Dente

Ha accompagnato generazioni di bambini e ha continuato a farlo anche una volta che diventati grandi: perché Minnie dai cuori dei suoi tanti ammiratori non è mai uscita. Il personaggio è tra i più iconici del mondo Disney, nonché uno dei più longevi! Infatti non tutti sanno che ha fatto la sua comparsa nel lontano 1928, contemporaneamente all'eterno fidanzato Topolino. Hanno debuttato insieme in L'aereo impazzito, il primo cortometraggio della lunga e fortunata serie Mickey Mouse. Altra curiosità sulla quasi centenaria Minnie: questo nome è in realtà l'abbreviazione di Minerva.

L'evoluzione stilistica di Minnie

Chiaramente in quasi 100 anni di storia Minnie non è rimasta sempre uguale. Ha subito una certa evoluzione grafica e di stile, pur rimanendo sempre molto riconoscibile e fedele alla versione originale. Nel primissimo disegno era identica al fidanzato Topolino per dimensioni e proporzioni: a differenziarlo da lui c'erano solo le lunghe ciglia, una gonnellina a tinta unita e delle mutandine di pizzo. Nel corso degli anni le sono state aggiunte le scarpe col tacco, la gonnellina a pois (poi diventata un abitino con maniche a palloncino) e il cappellino (poi sostituito dal grande fiocco che ha tutt'ora).

Tra gli ultimi tocchi, il rossetto aggiunto tra anni Quaranta e Sessanta e alcune variazioni più recenti nell'abbigliamento, per attualizzarlo e renderlo sempre più aderente alla contemporaneità. Per esempio nel 2019 Disney Cruise Line ha debuttato con il Capitano Minnie in uniforme marittima rossa e bianca con pantaloni, così da incentivare la presenza di donne in quello così come in tutti i settori ancora a ingiustificata prevalenza maschile.

E ancora in nome di una nuova idea di femminilità, non necessariamente ancorata ai tradizionali modelli, Minnie ha nuovamente stupito tutti togliendo la gonna e mettendo i pantaloni. La novità nel suo guardaroba arriva in concomitanza con una ricorrenza importante: i 30 anni di Disneyland Paris, che verranno molto presto festeggiati in grande stile.

Minnie abbandona la gonna e indossa i pantaloni

In occasione dei 30 anni di Disneyland Paris, il parco divertimenti ha chiesto a Stella McCartney di vestire la fidanzata di Topolino. La stilista ha pensato per lei un tailleur davvero chic, mantenendo gli iconici pois, ma in un'inedita combinazione di colori: nero-blu. Inoltre niente scarpe col tacco e soprattutto niente gonna, bensì un paio di pantaloni. "Questa rivisitazione del suo classico abito renderà Minnie un simbolo di progresso per la nuova generazione. Lo indosserà in occasione del Women’s History Month, che avrà inizio il 6 marzo 2022" ha detto Stella McCartney. E non è tutto: la collaborazione tra Disneyland Paris e Stella McCarteny non si esaurisce qui.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il prossimo 8 marzo, la stilista lancerà una speciale T-shirt ispirata proprio a Minnie a cui farà seguito un'intera collezione in limited edition ispirata al grande classico Fantasia. A 94 anni Minnie ha ancora il desiderio di stare al passo coi tempi. Non si è fossilizzata in un'immagine che effettivamente è molto radicata nell'immaginario collettivo. Ha messo da parte il suo look iconico per una giusta causa: per essere d'esempio alle nuove generazioni e abbattere gli stereotipi e per dire che non bisogna aver paura di cambiare.