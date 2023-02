Miley Cyrus in bikini anticipa l’estate: celebra il successo Flowers in rosso fuoco Miley Cyrus è per la quinta settimana consecutiva al primo posto in classifica con Flowers. Per celebrare il traguardo si è spogliata ed è rimasta in bikini, apparendo meravigliosa in un due pezzi fiammante.

A cura di Valeria Paglionico

Miley Cyrus sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: dopo essere rimasta a lungo lontana dai riflettori, è tornata a conquistare il mondo della musica. Circa un mese fa ha annunciato l'uscita di un nuovo album intitolato Endless Summer Vacation (sarà fuori il 10 marzo) e per anticiparlo ha lanciato il primo singolo Flowers che sta letteralmente scalando le classifiche internazionali. Sarà perché racconta della fine del suo matrimonio con Liam Hemsworth o perché semplicemente dà forza a tutti coloro che hanno visto arrivare al capolinea il loro amore, ma la cosa certa è che la hit ha conquistato davvero tutti. Non sorprende, dunque, che la popstar abbia voluto celebrare il successo con un post social in cui è apparsa fiammante.

Miley Cyrus veste vintage

Per la quinta settimana consecutiva Flowers è al primo posto nella Billboard Hot 100 e Miley Cyrus non ha potuto fare a meno di festeggiare il traguardo in modo speciale. Se nel video della canzone ha puntato tutto sui cosiddetti "revenge dress", dal completo oro al tailleur portato senza reggiseno, ora ha deciso di anticipare l'estate. Il suo outfit è fiammante e all'insegna della sensualità e lascia pochissimo spazio all'immaginazione. La popstar si è infatti spogliata ed è rimasta in bikini (vintage), ringraziando così i fan che l'hanno sostenuta.

Miley Cyrus in Gucci vintage

Chi ha firmato il due pezzi di Miley Cyrus

Per essere precisi ha indossato un due pezzi vintage firmato Gucci by Tom Ford, un modello rosso fuoco della collezione Primavera/Estate 1997 con il top a fascia e un tanga sgambatissimo con una fibbia sul fianco. Così facendo, Miley ha lasciato in vista gli addominali scolpiti e i numerosi micro tatuaggi sparsi su tutto il corpo, da quello "nascosto" sull'inguine a quelli sulle braccia, fino ad arrivare al disegno sul costato.

Gucci by Tom Ford

Capelli ricci e naturali lasciati sciolti, una linea di eye-liner intorno agli occhi e sguardo rivolto dritto in camera: la Cyrus si è decisamente presa la sua rivincita sull'ex marito, dando prova di aver elaborato la rottura ed essere tornata più in forma che mai.