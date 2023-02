Milano Fashion Week, le mostre da vedere e gli eventi da segnare in calendario Durante la Settimana della Moda Milano si anima con vernissage, mostre fotografiche, film e eventi: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere.

A cura di Beatrice Manca

Timeless Time di Vincent Peters a Palazzo Reale, foto dal sito

Una nuova Settimana della Moda è iniziata e il calendario è più ricco che mai: oltre alle sfilate Autunno/Inverno 2023-24 e ai party che accenderanno le notti di Milano, il calendario è fitto di mostre, talk, presentazioni e eventi culturali di ogni genere. Dai film ai vernissage, dalle mostre fotografiche alle retrospettive, ecco gli appuntamenti da non perdere.

Le mostre e gli eventi della Milano Fashion Week

Martedì 21 febbraio si parte con Lineapelle, evento aperto fino al 24 febbraio in piazza Tommasi di Lampedusa con una selezione di pezzi di Mario Dice, Daniele Amato, Alessandro De Benedetti e Annalisa Caricato. Mercoledì 22 febbraio invece LuisaViaRoma presenta LVRoom, una selezione aperta al pubblico (fino al 26 febbraio) curata per il Fashion Hub di Camera Moda, a Palazzo Giureconsulti in piazza dei Mercanti.

Giovedì 23 febbraio si terrà invece l'anteprima della mostra fotografica "Guy Bordin: A Storyteller" all'Armani Silos, in via Bergognone. La mostra dedicata al fotografo di moda francese aprirà al pubblico a partire dal giorno successivo.

Cosa fare nel weekend della Fashion Week

Venerdì il weekend entra nel vivo con la retrospettiva dedicata ai sandali di René Caovilla. A corso Giacomo Matteotti 10 il brand festeggia i 50 anni della sua famosa calzatura con un evento (su invito) dal titolo "The Art of dreams: Cleo, a style icon for 50 years".

I 50 anni del sandalo Cleo, foto @renecaovilla

Sabato invece è la volta di Dolce&Gabbana con il vernissage "Ciao Kim" a Palazzo Reale, nella Sala delle Cariatidi, seguito da una cena di gala. La mostra sarà aperta al pubblico a partire dal giorno dopo, cioé da domenica, e i fan si chiedono: sarà presente anche Kim Kardashian, musa del brand e protagonista della nuova campagna?

Kim Kardashian posa per Dolce&Gabbana

Restando a Palazzo Reale vale la visita la retrospettiva Timeless Time dedicata ai ritratti di Vincent Peters. Per chiudere il weekend in bellezza l'appuntamento è all'Odeon Space Theatre dove verrà presentato il film documentario "Milano: The Inside Story of Italian Fashion". L'anteprima e il red carpet, però, sono su invito.