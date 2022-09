Milano Fashion Week, gli eventi di oggi 23 settembre: dove vedere le sfilate di Gucci e Versace Terzo di giorno di sfilate alla Milano Fashion Week: tra i protagonisti di venerdì ci sono Tod’s, Gucci, Cormio e Versace. La sera si anima con feste e dj-set.

A cura di Beatrice Manca

La Milano Fashion Week si avvia al terzo giorno di sfilate. Il calendario ufficiale si fa particolarmente ricco di show: tra i nomi più attesi di venerdì 23 settembre ci sono sicuramente Gucci e Versace. La giornata si apre con lo show di Tod's alle ore 9:30, per poi proseguire con Etro, sotto la nuova direzione creativa, Gucci, Cormio, Sunnei e Versace. Spazio, come sempre, a feste e cocktail party: il weekend inizia con il dj-set di Philippe Plein, alle 22, e l'after party di Sunnei.

Le sfilate di venerdì 23 settembre

09:30 Tod's – via Chiese, 2

10:30 Missoni – via Guglielmo Rontgen, 1

11:30 Sportmax – via Senato, 10

12:30 Budapest Select – via Ceresio, 7

13:30 Etro – via Fantolli, 16

14:30 Gucci – via Mecenate, 77

16:00 Cormio – via San Mamete, 42

17:00 Sunnei – location su invito

18:00 Vivetta – via privata Gradisca 18

19:00 Versace – via Perin del Vaga, 2

20:00 Stella Jean/Wami – via Ceresio, 7

21:00 Philipp Plein – viale Molise, 70

21:30 Vitelli – via Bovisasca, 87

La sfilata Gucci Twinsburg alla Milano Fashion Week

Lo stilista Alessandro Michele presenta la collezione Primavera/Estate 2023, intitolata Gucci Twinsburg, venerdì alle ore 14:30. Ispirazioni e look sono top secret, ma da alcuni indizi disseminati sui social possiamo intuire che quello delle illusioni ottiche sia un tema centrale nella sfilata. Allo show in via Mecenate sono attese moltissime star, da Chiara Ferragni ad Achille Lauro fino ai Maneskin – ambassador del brand. Chi non ha il tanto desiderato invito però non deve rinunciare a vederla: la sfilata sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Instagram del brand e sul sito Gucci. Anche la piattaforma Camera Moda trasmette tutte le sfilate live.

Come vedere la sfilata di Versace alla Milano

Alle 19 invece sarà la volta di Versace: chi volesse seguire lo show dal vivo, anche in questo caso, ha diverse opzioni. Oltre al canale di Camera Moda e al sito ufficiale, si può seguire il live sui canali social o via Youtube. La stilista Donatella Versace ha recentemente lanciato un appello al voto in vista delle elezioni del 25 settembre: manderà un abito-manifesto in passerella?