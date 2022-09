Milano Fashion Week, gli eventi di oggi 22 settembre: come vedere la sfilata di Prada Prosegue la Settimana della Moda di Milano: tra gli eventi da segnare in agenda per giovedì 22 settembre ci sono gli show di Prada, Emporio Armani, Moschino, Blumarine e GDCS.

A cura di Beatrice Manca

Prada Autunno/Inverno 2022–23

Secondo giorno di sfilate alla Milano Fashion Week. Dopo lo show di Diesel eccezionalmente aperto al pubblico e la sfilata coloratissima di Fendi, la giornata di giovedì 22 settembre riparte con Genny e Anteprima protagoniste della mattinata. Tra gli eventi più attesi c'è la presentazione della collezione Primavera/Estate 2023 di Prada, per proseguire poi con gli show di Act N°1, Emporio Armani, Moschino, Blumarine. In serata è la volta della sfilata "aliena" di GCDS, brand irriverente disegnato da Giuliano Calza. Chiude la giornata Boss, alle ore 21. Finite le sfilate? Si balla! La notte milanese di giovedì si anima con feste, eventi e dj-set.

Le sfilate di giovedì 22 settembre

09:30 Max Mara – piazza Affari, 6 10:30 Genny – via Pier Lombardo angolo Carlo Botta 11:30 DSquared – via Brera, 12 12:30 Anteprima – viale Elvezia 13:15 Daniela Gregis – piazza Sant'Ambrogio 23 14:00 Prada – via Lorenzini, 14 15:00 MM6 Maison Margiela – largo Gustav Mahler 16:00 ACT N°1 – location sull'invito 17:00 Emporio Armani – via Bergognone, 59 18:00 Moschino – via Piranesi, 14 19:00 Blumarine – via Calabana, 6 20:00 GCDS – via Enrico Besana, 12 21:00 Boss– via Arona, 19



Come vedere le sfilate di Prada e Emporio Armani

Entrare a una sfilata senza invito è un'impresa quasi impossibile: a parte poche eccezioni i fashion show rimangono eventi per un pubblico selezionato. Il modo per vedere la passerella in diretta però esiste: Prada per esempio trasmette la sua sfilata in diretta sui canali social e sul sito ufficiale del brand. L'appuntamento è per le ore 14, calcolando la naturale attesa degli ospiti. In alternativa si può consultare il sito di Camera Moda, che conserva video e foto delle sfilate. Alle 17 inizia la diretta della sfilata di Emporio Armani: live su Instagram e sul sito internet.