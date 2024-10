video suggerito

Mike Jeffries, ex amministratore delegato di Abercrombie, arrestato con l’accusa di traffico sessuale Dopo mesi di indagini, partite da un’inchiesta della BBC, l’ex amministratore delegato di Abercrombie & Fitch è stato arrestato per sfruttamento e abusi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Mike Jeffries

Mike Jeffries è stato arrestato questa mattina: lo hanno riferito alla CNN due fonti a conoscenza del caso. Secondo quanto appreso, sarebbero stati arrestati anche due collaboratori dell'ex amministratore delegato di Abercrombie & Fitch, oggi 79enne. È stato a capo della società dal 1992 al 2014 (anno delle dimissioni) e da diverso tempo era indagato per sfruttamento e abusi sessuali, accuse rese pubbliche per la prima volta da un'inchiesta di BBC del 2023.

Perché è stato arrestato Mike Jeffries

Tra dicembre 2008 e marzo 2015, Mike Jeffries e i suoi soci avrebbero reclutato aspiranti modelli, coinvolgendoli in un sistema di sfruttamento sessuale. Mike Jeffries dovrebbe comparire per la prima volta questo pomeriggio nel Tribunale federale del distretto meridionale della Florida. Sarà poi processato assieme agli altri due uomini nel distretto orientale di New York, secondo quanto hanno affermato le fonti. L'avvocato del signor Jeffries ha detto alla BBC: "Risponderemo nel dettaglio alle accuse, ma abbiamo intenzione di farlo in tribunale, non sui media".

Si è espresso in merito all'arresto anche l'avvocato Brad Edwards, che rappresenta alcune delle vittime, il quale alla BBC ha affermato: "Questi arresti rappresentano un enorme primo passo verso l'ottenimento di giustizia per le numerose vittime che sono state sfruttate e abusate attraverso questo schema di traffico sessuale che ha operato per molti anni sotto la legittima copertura fornita da Abercrombie. Il reportage senza precedenti della BBC, unito alla causa intentata dal nostro studio per descrivere in dettaglio l'operazione, sono il merito di questi arresti monumentali. Questo è stato il risultato di un giornalismo investigativo impressionante".

L'indagine della BBC su Mike Jeffries

Le indagini sull'ex amministratore delegato erano cominciate da un'inchiesta della BBC del 2023, dalla quale era emerso il sistema di traffico sessuale messo in piedi ai danni di giovani uomini. A reclutarli c'era James Jacobson, incaricato appunto di selezionare gli aspiranti modelli. La maggior parte di loro ha dichiarato di aver ricevuto esplicite richieste di prestazioni sessuali prima dell'assunzione. Hanno dichiarato anche di aver dovuto firmare accordi di non divulgazione. Molti di loro hanno anche preso parte alle feste organizzate da Jeffries, presentate come occasioni per poter poi lavorare per A&F. Si trattava, invece, di eventi a sfondo sessuale.