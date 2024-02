Michelle Hunziker splende con un completo mannish e mocassini Michelle Hunziker ha postato una foto del look scelto per una serata speciale. Il completo mannish si abbina perfettamente all’iconico bob liscio biondo che la conduttrice sfoggia da anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Michelle Hunziker è da poco tornata da un viaggio con le figlie alle Maldive, dove si è recata per uno shooting di lavoro nella settimana di San Valentino. Di nuovo in Italia, tra i tanti impegni lavorativi, la conduttrice ha abbandonato i bikini e i parei, per rimettersi capi del guardaroba invernale. Come il tailleur mannish che ha postato nelle storie Instagram in queste ultime ore.

Il tailleur doppiopetto di Michelle Hunziker

Sul suo profilo social, Michelle Hunziker ha postato uno scatto dalla sua cabina armadio. La conduttrice indossa un completo nero sartoriale composto da una giacca doppiopetto e un pantalone dal fondo ampio. Si tratta di un tailleur sartoriale su misura realizzato dal designer Emilio Sasso, che ha già realizzato altri capi per Hunziker, incluso il completo magenta sfoggiato per il Capodanno trascorso con l'amica Ilary Blasi.

Il completo mannish su misura di Michelle Hunziker

Il look mannish è completato da un paio di mocassini bicolor neri e bianchi, che conferiscono all'intero outfit un tocco genderless un po' anni Venti. I capelli di Michelle Hunziker che, come mostrato nelle stories di Instagram, sono naturalmente mossi, per una serata fuori sono lisci nel solito bob biondo con cui abbiamo imparato a conoscere Hunziker.