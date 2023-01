Michelle Hunziker punta sulla semplicità: il nuovo look con “trucco non trucco” e capelli lisci Michelle Hunziker è finita tra le “grinfie” della parrucchiera e della make-up artist di fiducia, il risultato? Sui social ha sfoggiato un nuovo look, anche se ha puntato tutto sulla semplicità.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker sta vivendo un momento davvero emozionante della sua vita: tra poche settimane diventerà nonna per la prima, accogliendo in famiglia il primogenito di sua figlia Aurora Ramazzotti. Certo, non ha affatto l'aspetto della classica nonnina, ma la cosa certa è che non potrebbe sentirsi più felice. Nel frattempo continua a lavorare a pieno ritmo, anche se per il momento si è presa una temporanea pausa dalla tv italiana. Sui social continua ad avere un contatto diretto con i fan e, tra foto e Stories, documenta sempre i suoi mille impegni professionali. Nelle ultime ore, ad esempio, ha fatto visita alla parrucchiera e alla make-up artist di fiducia e ha sfoggiato un nuovo look all'insegna della semplicità.

Michelle Hunziker dal parrucchiere

È passato più di un anno da quando Michelle Hunziker ha detto addio ai capelli lunghi e da allora non ha più modificato il suo nuovo taglio di capelli svelto e sbarazzino. In più di un'occasione, però, ha visitato alla parrucchiera di fiducia Alessia Solidani, optando solo delle piccole rivoluzioni all'hair look, dalla tintura sempre più bionda a qualche spuntatina alle punte. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora e ha documentato tutto sui social. Inizialmente si è mostrata tra le grinfie dell'hairstylist con la chioma spettinata e la cosa ha fatto "tremare" i fan, che sono ben consapevoli del fatto che solo la Solidani è capace di convincerla a mettere in atto dei colpi di testa. Alla fine, però, ha deluso le loro aspettative, rivelando di avere solo fatto una piega extra liscia.

Michelle Hunziker prima del parrucchiere

Il make-up minimal di Michelle Hunziker

Subito dopo essersi presa cura del "parrucco" è passata al make-up e a realizzarlo è stata la sua fidata assistente Laura Barenghi. Niente smokey eyes, eye-liner marcati o rossetti appariscenti, la Hunziker ha scelto la semplicità di un "trucco non trucco", ovvero un make-up appena accennato dall'effetto incredibilmente naturale. A primo impatto, infatti, il viso di Michelle sembra essere acqua e sapone, ma la verità è che ha usato un velo di blush, un pizzico di rimmel e un lucidalabbra trasparente che ha messo in risalto le labbra. In quante prenderanno ispirazione da lei per l'inverno? L'effetto glamour sembra essere assolutamente assicurato.