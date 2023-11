Michelle Hunziker motociclista per un giorno: a Valencia sfreccia sulla pista della MotoGp con look sportivo Michelle Hunziker è volata a Valencia per l’ultima gara del mondiale di MotoGP. La conduttrice è scesa in pista in veste di motociclista con un look super sporty.

A cura di Arianna Colzi

Michelle Hunziker

Nel giorno del trionfo di Francesco "Pecco" Bagnaia, diventato ufficialmente campione del mondo di MotoGp, anche Michelle Hunziker era sulla pista di Valencia in versione motociclista. La showgirl si trovava in Spagna con il nuovo compagno Alessandro Carollo, osteopata e grande appassionato di motori. Poco più di due settimane fa, i due si erano concessi una domenica in moto, documentata poi in alcuni scatti su Instagram. Ora la coppia ha deciso di concedersi un weekend pieno di adrenalina.

La storia di Michelle Hunziker prima della partenza

Il look da motociclista di Michelle Hunziker

Sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, non ha sfrecciato solo Pecco Bagnaia ma anche Michelle Hunziker. La conduttrice ha fatto un giro in pista sulla moto guidata da Franco Battaini, ex pilota MotoGp e attualmente alla guida della MotoEX2 della Ducati, scuderia italiana appena vincitrice del motomondiale. Hunziker indossava una tuta bianconera con il logo della MotoEx2, immortalato in una storia Instagram con scritto "Oggi full experience".

Il look di Michelle Hunziker da motociclista

Al termine del giro di pista, terminato con un'impennata, la showgirl in versione motociclista ha postato anche uno scatto con il nuovo compagno Alessandro Carollo.

Alessandro Carollo e Michelle Hunziker

L'outfit verde per l'arrivo sulla pista di MotoGP

Prima di cambiarsi e indossare guanti e tuta da motociclista, Michelle Hunziker era arrivata sulla pista con un look tutto in palette sui toni del verde: dal cardigan verde bottiglia fino al vestito smanicato midi in maglia a coste colorverde mela. Al look ancora autunnale, Hunziker ha abbinato un paio di stivali di camoscio marroni che riprendevano anche il beige della borsa a tracolla firmata Saint Laurent. La borsa in pelle viene venduta sul web a 1.600 euro. A completare il look, l'intramontabile sorriso di Michelle Hunziker che sembra più raggiante che mai.

Michelle Hunziker con Franco Battaini a Valencia