Michelle Hunziker business woman in bianco: il tailleur da avere in autunno è doppiopetto Michelle Hunziker è stata premiata per il suo talento durante la Milano Fashion Week e ne ha approfittato per sfoggiare un perfetto look da business woman: il tailleur da avere in autunno è bianco e con la giacca doppiopetto.

A cura di Valeria Paglionico

La Milano Fashion Week è appena cominciata e sono già moltissimi gli eventi legati alla moda che hanno invaso il capoluogo lombardo. Le star sono già pronte per parteciparvi e sui social non esitano a documentare tutti i dettagli delle loro esperienze tra sfilate, presentazioni e party. Michelle Hunziker non fa eccezione, anzi, proprio ieri ha ricevuto un premio durante la cerimonia chiamata Chi è Chi Fashion Community Awards. "Per il suo talento, il suo sorriso, la sua pervicacia, il suo attivismo contro discriminazioni e violenza sulle donne": queste sono le parole con cui Silvia Grilli, organizzatrice della premiazione, ha reso omaggio alla conduttrice.

Il power suit di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è tra le donne dello spettacolo più amate degli ultimi anni e non poteva mancare ai primi eventi della Fashion Week. Per ritirare il premio a lei dedicato ha pensato bene di seguire il trend del power suit, ricoprendo così alla perfezione i panni di business woman di successo. Ha puntato sul total white sfoggiando un elegantissimo tailleur con giacca doppiopetto avvitata e pantaloni a sigaretta decorati con dei bottoni sui lati dei polpacci. Non è mancata la camicia bianca portata abbottonata fino al collo e i décolleté col tacco a spillo coordinati, il tutto completato da orecchini scintillanti e coda di cavallo bassa e tiratissima che ha messo in risalto il viso.

Michelle Hunziker in tailleur bianco

Michelle Hunziker, da imprenditrice a nonna

Poco dopo la premiazione Michelle Hunziker si è mostrata sui social in una versione completamente diversa, quella della nonna amorevole. Complice il fatto che Aurora Ramazzotti è impegnata con dei progetti lavorativi tra Roma e Berlino, si è offerta di tenere il piccolo Cesare, non esitando a immortalarsi mentre lo cullava dolcemente tra le braccia per farlo addormentare. Il dettaglio che non è passato inosservato? Desiderosa di coccolarlo, non si è neppure cambiata dopo essere rientrata a casa. Certo, ha tolto giacca e camicia e ha preferito una semplice t-shirt bianca per una questione di comodità, ma ha tenuto i pantaloni del tailleur indosso, dando così prova del fatto che sono perfetti anche per una giornata "casalinga".

