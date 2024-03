Mew, il ritorno ad Amici è dark: con bomber di vernice e pantaloni cargo presenta Posatenebra Mew è tornata ad Amici di Maria De Filippi ma in una nuova veste, quella di ospite. Sul palco ha presentato l’inedito Posatenebra e lo ha fatto con un look dark: ecco tutti i dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Amici di Maria De Filippi è ormai il trampolino di lancio dei nuovi talenti del mondo della musica e di quello del ballo e non solo per coloro che raggiungono il tanto desiderato serale. Alcuni dei ragazzi in gara hanno personalità e doti così potenti da raggiungere il successo anche quando lasciano il programma in anticipo. È il caso di Mew, la concorrente che qualche mese ha deciso di abbandonare lo show per risolvere lontana dai riflettori i suoi problemi di depressione. Nonostante la scelta improvvisa e drastica, non ha spesso di fare musica, anzi, ha scritto un pezzo intitolato Posatenebra in cui ha parlato proprio di questo momento buio della sua vita. Oggi, in occasione della puntata domenicale dello show, Maria De Filippi è stata lieta di invitarla, facendola tornare sul palco in una nuova veste.

Il look dark di Mew ad Amici

Dopo aver abbandonato a sorpresa Amici, programma in cui era sempre stata la super favorita, Mew è tornata sul palco che le ha permesso di farsi conoscere. "Domani torno in un posto che è stato casa, porto con me la mia anima", sono state queste le parole che ha usato sui social per anticipare l'emozionante esperienza.

Mew e Maria De Filippi

Sul palco non ha rinunciato allo stile punk che da sempre la contraddistingue ma questa volta lo ha declinato in una versione dark. Ha abbinato un paio di pantaloni cargo oversize a un bomber crop di vernice nera, un modello con degli inserti gold sui lati del petto che ha portato sbottonato, rivelando così il body sgambatissimo che usciva dai jeans.

Il ritorno di Mew ad Amici

Anelli XXL e teschi pendenti: i gioielli di Mew

Per completare il tutto Mew ha scelto un paio di sneakers oversize, di quelle con la suola chunky solitamente associate al mondo dello skate. Non sono mancati i gioielli maxi e appariscenti, dagli anelli XXL d'argento agli orecchini con i teschi pendenti. Tatuaggi sulle mani in vista, manicure dark con unghie a mandorla e capelli lasciati sciolti, così da evidenziare l'effetto bicolor che ha sempre contraddistinto la sua immagine: Mew ha dato l'ennesima prova di vantare uno stile ben definito. Nella puntata della domenica pomeriggio di Amici ha davvero portato la sua anima e lo ha dimostrato anche con il look all'insegna del total black.