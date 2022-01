Melissa Satta, il nuovo look a scacchi è griffato: abito e bracciali valgono quasi 30mila euro Melissa Satta si è servita ancora una volta dei social per mostrare il suo nuovo look griffato. Ha abbinato un minidress a quadri a tacchi a spillo e bracciali preziosi: sapete quando vale il total outfit?

A cura di Valeria Paglionico

Melissa Satta è icona di bellezza e di stile e sui social non perde occasione per mostrare i suoi look glamour e cool. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora, puntando tutto su lusso e griffe. Ha lanciato il trend della stampa a scacchi in black&white, completando il tutto con accessori da migliaia di euro e bracciali preziosi. A seguirla nella scelta dell'outfit è stata la stylist Samanta Pardini, mentre le foto dello shooting sono state realizzate da Gabriele Di Martino. La cosa che in pochi immaginano è che il total outfit vale una vera e propria fortuna: ecco tutti i dettagli del minidress e degli accessori sfoggiati dall'ex velina.

Melissa Satta lancia il trend della stampa a scacchi

Quale sarà la stampa must dell'inverno? Secondo Melissa Satta quella a scacchi in bianco e nero che ricorda la bandiera simbolo della Formula 1. Ha indossato un minidress dal mood sportivo della collezione Cruise 2017 di Louis Vuitton, un modello aderente in jersey tecnico a motivo Damier, con le maniche corte, il collo alto e una zip frontale (prezzo 2.820 dollari, circa 2.480 euro). Per completare il tutto ha scelto degli accessori firmati Dolce&Gabbana, ovvero un paio di stivaletti spuntati di raso nero (995 euro) e una felpa in jersey con cappuccio e dettaglio bustier che sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 1.350 euro.

Melissa Satta in Louis Vuitton, giacca Dolce&Gabbana

I bracciali preziosi di Melissa Satta

A rendere ancora prezioso l'outfit griffato di Melissa Satta sono i gioielli. L'ex velina al polso ha indossato tre diversi bracciali firmati Cartier, tutti in oro giallo e dal valore da capogiro. Ci sono due Just un Clou, ovvero gli iconici bracciali a forma di chiodo, uno modello classico, l'altro modello piccolo, il cui prezzo è rispettivamente di 7.450 e di 3.350 euro. Il più prezioso è però il Panthère de Cartier, il bracciale rigido in oro con il viso della pantera (con occhi scintillanti) all'altezza della chiusura. Quanto vale? Sul sito ufficiale della gioielleria viene venduto a 11.400 euro. Insomma, Melissa ha dato il meglio di lei in fatto di stile e di lusso: il suo total look a quadri vale quasi 30.000 euro.