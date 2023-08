Meghan Markle pronta per il ritorno sui social: avrebbe già un profilo Instagram segreto Meghan Markle si starebbe preparando al gran ritorno sui social. È dal 2017 che non gestisce un profilo tutto suo ma, stando alle indiscrezioni dei tabloid, avrebbe già creato un account segreto.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle si è ormai ritirata a vita privata e, fatta eccezione per qualche foto paparazzata tra le strade californiane, le sue apparizioni pubbliche si contano sulla punta delle dita. Certo, lo scorso anno insieme a Harry è diventata protagonista di una serie Netflix in cui ha rivelato tutta la verità sulla sua esperienza a corte, ma è chiaro che ora ha intenzione di godersi la ritrovata libertà dopo l'addio ai Royals. La cosa che in pochi sanno è che si tratterebbe solo di una "calma apparente", la verità è che l'ex Duchessa sarebbe pronta a tornare su Instagram dopo diversi anni dall'addio ai social (a cui l'avevano costretta i Windsor): ecco cosa sta accadendo.

Come si chiamerebbe il profilo segreto di Meghan Markle

Stando a un gossip esclusivo lanciato da PageSix, Meghan Markle starebbe organizzando un preciso piano d'azione per tornare sui social "col botto" con un profilo tutto suo. L'account esisterebbe già, si chiamerebbe semplicemente @Meghan e, sebbene conti già 27.000 followers, al momento verrebbe tenuto ancora privato, così da tenere il più possibile segreta l'identità della proprietaria. L'ex Duchessa starebbe lavorando al progetto da tempo, per la precisione da quando ha cominciato a collaborare con la sua nuova agenzia WME insieme al manager Ari Emanuel, l'obiettivo? Ricostruire la sua immagine pubblica dopo l'esperienza alla corte inglese.

Il progetto post-Royals di Meghan

Quando sarebbe stato creato il profilo segreto di Meghan Markle? Nell'agosto 2022, ovvero nel periodo in cui avrebbe dovuto promuovere sui social Archetypes, il podcast lanciato su Spotify che alla fine non ha mai ottenuto il successo sperato (ma che in autunno dovrebbe trovare una nuova collocazione). Ora però Meghan sarebbe determinata a tornare in scena in gran stile, magari rilanciando il blog di lifestyle The Tig che era stata costretta a chiudere nel 2017, ovvero l'anno del fidanzamento con Harry. Insomma, nel futuro dell'ex Duchessa ci sarebbero delle grandissime novità: presto la vedremo su Instagram tra Stories, foto e dirette?