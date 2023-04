Meghan Markle in rosa per la primavera: il suo tailleur di lino con giacca e bermuda è già un must Meghan Markle è stata avvistata sugli spalti della Crypto.com Arena di Los Angeles con il principe Harry. Sebbene stesse seguendo un evento sportivo, non ha rinunciato allo stile glamour: ecco chi ha firmato il suo adorabile tailleur rosa con giacca e bermuda.

A cura di Valeria Paglionico

In Gran Bretagna i Royals sono alle prese con gli ultimi preparativi per l'incoronazione di re Carlo III, mentre in America la coppia più discussa delle ultime settimane, quella formata da Harry e Meghan Markle, continua a condurre la sua normale vita lontana dalle etichette reali. Il principe volerà a Londra tra qualche giorno, così da partecipare all'attesa cerimonia che vedrà il padre protagonista, ma nel frattempo si gode il tempo libero in compagnia della moglie. I due sono stati avvistati qualche giorno fa tra gli spalti della Crypto.com Arena di Los Angeles durante il playoff Lakers-Grizzlies ma è stata soprattutto l'attrice ad attirare tutti i riflettori su di sé: ecco cosa indossava.

Meghan Markle lancia il must della primavera

Meghan Markle si è ormai lasciata definitivamente alle spalle gli obblighi e le rigide regole reali, da quando è volata in America con la famiglia si sente libera di potersi dedicare alle sue vere passioni. Dopo essere tornata in pubblico con un'acconciatura inedita, qualche giorno fa ha seguito un evento sportivo in compagnia del marito. Sebbene dovesse sedersi tra gli spalti come qualsiasi altro spettatore "comune", non ha rinunciato allo stile fashion che da sempre la contraddistingue. L'ex principessa è apparsa super glamour, lanciando una delle tendenze che si preannunciano tra le più cool della Primavera/Estate 2023: quella del completo di lino con giacca e bermuda coordinati (meglio se declinati in total pink).

Tailleur Staud

Chi ha firmato il completo rosa di Meghan Markle

Il completo di lino di Meghan Markle è firmato Staud ed è caratterizzato da una giacca monopetto con i tasconi laterali e un paio di pantaloncini-bermuda a vita altissima con pinces e dal taglio sartoriale e un cinturone in tinta che esalta la silhouette a clessidra. Per completare il tutto l'ex principessa ha scelto una canotta bianca a girocollo di Gap e una clutch bag color nude di Prada. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di décolleté cipria di Aquazzura, e il prezioso orologio Cartier regalatole da Harry (ed ereditato dalla principessa Diana). Il tailleur di lino non è forse la scelta ideale per combattere il caldo senza rinunciare allo stile?