Meghan Markle cambia drasticamente look: nuovo taglio e colore con capelli scalati e lisci

A cura di Giusy Dente

(foto via Instagram)

Mancano pochi giorni dall'incoronazione di re Carlo e la lista degli invitati è stata completata. Il principe Harry sarà presente al grande evento, che sancirà ufficialmente l'inizio del regno di Carlo III, con Camilla al suo fianco in veste di regina. Ma il figlio minore del nuovo sovrano sarà solo: volerà da Montecito a Londra senza Meghan Markle. La duchessa del Sussex non prenderà parte alla cerimonia. Ultimamente si è vista pochissimo: dopo il polverone suscitato dall'intervista rilasciata a Oprah Winfrey, ci ha pensato Harry a far tremare la royal family col suo scottante libro Spare. L'ex attrice di Suits si sta dedicando al progetto podcast, all'associazione Archewell, ma ha trovato un po' di tempo per comparire in tv. E lo ha fatto con un hair look del tutto rinnovato.

Meghan Markle torna (virtualmente) in pubblico

Meghan Markle ha presentato Misan Harriman al Ted Talk 2023, partecipando all'evento solo virtualmente, con un video messaggio. Il fotografo è un suo amico di vecchia data: ha partecipato al matrimonio dei Sussex e ha scattato molte foto alla coppia nel corso degli anni, quando i due erano ancora membri della royal family. Suoi, per esempio, sono gli scatti realizzati in occasione del primo compleanno di Lilibet, la secondogenita (nata dopo Archie). Misan Harriman è un fotografo, imprenditore e attivista sociale britannico nato in Nigeria. È stato il primo uomo di colore a scattare una copertina di British Vogue nei 104 anni di storia della rivista. Meghan Markle ha molto a cuore il tema del razzismo, che è stato uno dei motivi della rottura con Buckingham Palace. Ha dichiarato di esserne stata vittima da parte di un membro della royal family pe via delle sue origini nigeriane da parte materna.

Instagram @misanharriman

Il nuovo hair look di Meghan Markle

Per l'evento, Meghan Markle ha stupito con un nuovo hair look. Capelli scalati lisci, chioma schiarita: ha rinnovato lo stile, rendendolo più soft. Ha optato per un taglio scalato verticalmente, ma non su tutte le punte: la sfilatura si concentra sulle ciocche davanti, per incorniciare il viso. È un'acconciatura d'ispirazione anni Duemila, quando spopolava questo trend, messo in evidenza da un effetto super silk. La duchessa, infatti, ha optato per una chioma liscissima piuttosto che per le solite onde morbide. Questa scelta esalta anche il nuovo colore: sfumature leggermente ramate su base castano scuro. Tubino color cipria (è una fan dei toni nude e neutri) e solo un velo di trucco, per la duchessa, che sembra pronta a tornare sulla scena pubblica forse con qualche nuovo progetto all'orizzonte.