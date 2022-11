Meghan Markle e la poetessa Amanda Gorman: un incontro per difendere la sessualità delle donne Nel nuovo episodio del suo podcast Archetypes Meghan Markle ha invitato la poetessa Amanda Gorman e l’autrice di Sex and the City per parlare di donne, sesso e tabù.

A cura di Beatrice Manca

Che ci fa il principe Harry con una poetessa paladina dei diritti civili? La foto dei duchi di Sussex con Amanda Gorman ha fatto in breve tempo il giro del web, sollevando entusiasmo e curiosità. Il collegamento è la vulcanica Meghan Markle, che ha invitato l'autrice come ospite del suo podcast Archetypes per parlare dei tanti tabù che ancora condizionano il rapporto delle donne con la loro sessualità.

Il podcast di Meghan Markle sulla sessualità

Meghan Markle ha costruito una nuova vita oltreoceano insieme al marito Harry e ai figli. Ora che è lontana dall'etichetta di corte è libera di dedicarsi ai progetti che le stanno più a cuore, come i diritti delle donne e la tutela della salute mentale. Nell'ultima puntata del suo podcast su Spotify ha affrontato il tema della sessualità femminile e de pregiudizi che ancora la accompagnano insieme all'attivista trans Michaela Jaé Rodriquez e all'autrice di Sex and the City Candace Bushnell. Alla fine dell'episodio è intervenuta un'ospite speciale: la poetessa Amanda Gorman. Insieme hanno poi postato una foto su Instagram in cui Meghan appare super chic con un top bianco e uno scialle color tortora. Al collo un ciondolo simbolico: un piccolo smeraldo incastonato in una catenina d'oro.

Il principe Harry, Amanda Gorman e Meghan Markle

Chi è Amanda Gorman

Dove avevamo già visto Amanda Gorman? La poetessa ha recitato i suoi versi alla cerimonia d'insediamento del presidente Joe Biden, avvolta in un cappotto giallo di Prada, e da allora si divide tra la scrittura e il mondo della moda. È testimonial dei primi gioielli di Prada, ha posato sulla copertina di Vogue ed è una presenza fissa alle sfilate. Per l'incontro con i Sussex ha scelto un abito coloratissimo, simbolo di creatività e della gioia di vivere. La dimostrazione che i due mondi non sono poi così lontani: cos'è la moda se non una poesia da indossare?