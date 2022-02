Meghan Markle e la cena segreta con Eugenie di York: perché la Duchessa si è “nascosta” Eugenie di York è volata negli Stati Uniti per riabbracciare il cugino Harry e ne ha approfittato per organizzare una cena “segreta” con Meghan Markle. Perché ha tenuto la cosa nascosta? Ecco il motivo nascosto dietro questa scelta.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle si è trasferita stabilmente negli Stati Uniti da oltre due anni, con il marito Harry ha dato il via alla sua nuova vita lontana dagli obblighi e dai protocolli reali. Oltre a dedicarsi ai figli Archie e Lilibet Diana, è molto impegnata nel sociale, anche se ha deciso di ridurre al minimo le apparizioni pubbliche, così da preservare la privacy di tutta la sua famiglia. Allontanarsi dai riflettori è stata dunque una scelta consapevole ma negli ultimi tempi pare che si stia "nascondendo", tanto da aver organizzato una cena segreta con la principessa Eugenie di York. Qual è il "mistero" nascosto dietro questa scelta della Duchessa?

Pace fatta tra Eugenie e Meghan

Qualche settimana fa aveva fatto non poco scalpore una foto di Harry ed Eugenie di York al Super Bowl: i due sono sempre stati molto legati e non sorprende che la principessa sia volata negli Stati Uniti solo per riabbracciare il cugino. La cosa che in pochi sanno è che Eugenie è andata anche a cena con Meghan Markle, organizzando l'evento in totale segretezza. Tra le due i rapporti non sono stati sempre sereni: quando la Duchessa era ancora a corte venne "messa alla gogna" dopo aver annunciato la sua prima gravidanza a pochissimi giorni di distanza dal Royal Wedding della principessa, cosa che fu considerata assolutamente inaccettabile. Oggi, però, pare proprio che le due si siano lasciate tutto alle spalle, tanto da organizzare delle serate tutte al femminile.

Perché Eugenie di York ha tenuto segreto il viaggio negli Stati Uniti

Perché, però, Eugenie di York ha tenuto segreto sia il viaggio in America che la cena fuori con la Duchessa? Nonostante sia nella linea di successione al trono britannico, la principessa non fa parte dei Working Royals, dunque non ha doveri verso la corona e può organizzare tour internazionali in forma privata. Insieme al marito Jack e al figlio August si è imbarcata su un'aereo di linea, raggiungendo la coppia di cugini dall'altra parte del globo. In molti hanno pensato che il viaggio fosse stato organizzato dalla regina per convincere Harry a tornare in Inghilterra per il Giubileo di Platino, ma in verità probabilmente dietro l'iniziativa ci sarebbe semplicemente la voglia di stare insieme lontani da paparazzi e occhi indiscreti. Insomma, Meghan non intende nascondersi, semplicemente sarebbe fedele al suo progetto di allontanarsi dai riflettori.