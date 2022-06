Matilda De Angelis stupisce i fan: nel selfie acqua e sapone ha i capelli cortissimi Pioggia di complimenti per Matilda De Angelis, che ha stupito i fan con un taglio di capelli sbarazzino e cortissimo. Ma l’acconciatura nasconde un segreto.

A cura di Giusy Dente

L'anno scorso Matilda De Angelis è stata uno dei volti più amati sul palco dell'Ariston: ha affiancato Amadeus a Sanremo riscuotendo moltissimo successo con la sua freschezza e simpatia. È risultata a proprio agio e naturale: si è imposta rimanendo fedele a se stessa, con semplicità e autenticità. Queste sono le carte vincenti dell'attrice, che il pubblico ama anche per questo, oltre che per il talento. È uno dei nomi di spicco del nostro panorama cinematografico ed è molto seguita anche sui social. Proprio qui, ha condiviso con i fan e i follower il suo nuovo look.

Matilda De Angelis senza trucco

Matilda De Angelis non è molto attiva sui social: non li usa quotidianamente ed è solita condividere soprattutto momenti di lavoro, mentre è più gelosa della sfera privata. Ciò non toglie che ami anche rendere partecipi fan e follower dei suoi pensieri. Si è aperta moltissimo sul tema della body positivity: non ha nascosto i suoi problemi con l'acne, raccontando di aver sofferto molto, al punto da non riuscire neppure a uscire col viso struccato. Poi si è liberata dell'ossessione per la perfezione, ha smesso di lasciarsi condizionare dagli stereotipi, opponendosi ai canoni estetici e preferendo accettasi, "imperfezioni" e "difetti" compresi. Oggi è serena e infatti non ha problemi a farsi vedere completamente senza make-up, col viso al naturale (macchie e brufoletti compresi).

Il nuovo hair look di Matilda De Angelis

L'ultima foto condivisa su Instagram la vede infatti in versione acqua e sapone, anche se è un altro il dettaglio che catturato l'attenzione di tutti: l'hair look dell'attrice. Nella sua carriera ne ha sperimentati diversi: ha esordito appena ventenne coi capelli corti e scuri con mini frangia, poi è passata al long bob rosso fuoco, poi alla chioma scura e lunga. E adesso? In apparenza sembra ci abbia dato un taglio netto! I capelli sono cortissimi, un'acconciatura sbarazzina e leggermente disordinata. Ha subito tranquillizzato tutti ammettendo che si tratta solo di una parrucca. Forse la foto arriva dritta da un set, forse l'attrice è al lavoro su un nuovo progetto che ha richiesto una trasformazione, fatto sta che i fan si sono complimentati per quell'acconciatura che mette in mostra i lineamenti del viso rivelando ancora di più la sua bellezza naturale.