Marilyn Monroe, all’asta l’abito nero di “Quando la moglie è in vacanza”: potrebbe valere 200mila euro La casa d’aste Julien’s ha annunciato che a marzo metterà in vendita alcuni dei cimeli appartenuti a Marilyn Monroe, il più ambito? L’abito nero del film Quando la moglie è in vacanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marilyn Monroe potrà anche aver perso la vita da oltre 60 anni ma, nonostante ciò, continua a essere il simbolo del fascino e della sensualità, una diva senza tempo capace di incantare il pubblico con la sua bellezza al di là degli stereotipi. Oggi si torna a parlare di lei e il motivo è molto semplice: la casa d'aste Julien's ha annunciato che metterà in vendita alcuni dei cimeli appartenuti all'attrice. Il lotto è stato intitolato lotto ICONS: Playboy, Hugh Hefner e Marilyn Monroe e sarà all'asta dal 28 al 30 marzo a Beverly Hills, in California. Il pezzo destinato a diventare il più desiderato? L'abito nero che la star indossava nel film del 1955 Quando la moglie è in vacanza.

L'abito nero del film Quando la moglie è in vacanza

L'abito nero indossato da Marilyn Monroe nel film Quando la moglie è in vacanza è stato disegnato da William Travilla. Ispirato allo stile della diva del cinema Mae West, è un modello a effetto metallizzato, caratterizzato da un profondo scollo a V, delle chiusure con i gancetti sul davanti, un vertiginoso spacco laterale e un lungo strascico. All'interno nasconde un'etichetta su cui è stato scritto a mano "1-81-1 – 1231 M. Monroe A-734-05". In una scena che venne successivamente tagliata dalla pellicola, Marilyn lo abbinò a un boa di piume di struzzo nero con punte verde, a un paio di sabot decorati con piume di marabù rosse e a un bocchino, rendendo così il look ancora più leggendario.

Marilyn Monroe con l'abito di William Travilla

I cimeli di Marilyn all'asta

Secondo la casa d'aste Julien's, l'abito da sera del film Quando la moglie è in vacanza è tra i pezzi più preziosi del lotto, tanto che potrebbe essere battuto a 200.000 dollari, ovvero quasi 200.000 euro. Tra gli altri cimeli che saranno messi all'asta ci sono diversi accessori iconici, dall body steccato color lavanda indossato per un servizio fotografico rilasciato alla rivista LIFE al vestito sui toni del verde sfoggiato per la conferenza stampa del film Gli spostati. Non mancano un tubetto di rossetto di Elizabeth Arden in una tonalità arancione e una spilla vintage appartenuta all'attrice: insomma, coloro che continuano ad amare la leggendaria diva possono sbizzarrirsi. Chi si aggiudicherà l'abito nero col boa di piume?

Leggi anche Kim Kardashian ancora come Marilyn Monroe: dopo il Met Gala indossa un altro abito iconico della diva

Il film Quando la moglie è in vacanza