Marica Pellegrinelli è diventata mamma di Ariela Wilhelmina: il significato del nome Marica Pellegrinelli ha partorito: è nata Ariela Wilhelmina, la sua terza figlia avuta dal compagno William Djoko, deejay olandese. Il nome particolare della bambina è un riferimento alle origini dei due genitori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Marica Pellegrinelli è diventata mamma. In un lungo post su Instagram, la modella ha annunciato di aver dato alla luce la sua terza figlia, Ariela Wilhelmina, la prima nata dal compagno William Djoko. La 35enne è già madre di Raffaela Maria e Gabrio Tullio avuti dall'ex fidanzato Eros Ramazzotti. La piccola è nata lo scorso 29 aprile 2024 ma i neogenitori hanno annunciato l'arrivo della loro bambina solo nelle scorse ore in un post su Instagram. Qual è il significato del nome così particolare?

Il significato del nome della figlia di Marica Pellegrinelli

"Eccoti qui! Finalmente con noi, ti abbiamo immaginata per tutti questi mesi ed hai superato ogni nostra aspettativa con la tua dolcezza e pazienza, ti amiamo già infinitamente e cercheremo di tutelarti il più possibile", ha scritto Marica Pellegrinelli nel post dedica in cui annuncia la nascita della figlia Ariela Wilhelmina, avvenuta un paio di settimane fa.

Il nome Ariela è di origine ebraica ed è composto da due radici, ari che significa leone e il suffisso el che fa riferimento a Dio. Dunque Ariela significa leonessa di Dio o anche Dio è la mia forza. Il nome quindi rivela una doppia natura, che rispecchia sia il coraggio che la forza così come la nobilita. La presenza della sillaba el sta a indicare che la piccola è un dono di Dio. Ariela, inoltre, è una delle costellazioni del Leone. In Italia e anche all'estero è un nome poco usato, anche se all'interno della comunità ebraica non è raro trovarlo, soprattutto negli ultimi anni.

Per quanto riguarda il nome Wilhelmina, invece, è un riferimento al Paese di origine del compagno di Marika Pellegrinelli, i Paesi Bassi. William Djoko, infatti, è un deejay nederlandese: qui il corrispettivo femminile del nome Guglielmo (traduzione italiana di William) è Wilhelmina, che è stata anche una delle regine più famose della storia del Paese. Wilhelmina proviene dal tedesco Wilhelm, che significa anche volontà forte o protetto dalla volontà. Un dolce omaggio al papà racchiuso nel nome della figlia.