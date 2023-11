Margot Robbie torna al Barbiecore e indossa il pigiama con le piume Margot Robbie sembra non voler dire addio al rosa: l’attrice di Barbie indossa un look total pink portando avanti l’intramontabile trend Barbiecore.

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Margot Robbie

Per Margot Robbie il 2023 sarà un anno da ricordare, anche per quanto riguarda la svolta che ha dato al suo guardaroba. Sulla scia del successo internazionale di Barbie, l'attrice ha proposto un'estetica che fosse in linea con quella del film. Largo spazio al rosa, alle piume, agli strass. A distanza di mesi dall'uscita del film, la diva continua a scegliere outfit in pieno mood Barbiecore.

Margot Robbie splende anche in pigiama

Il pigiama è ormai sdoganato da anni, ma è raro vedere l'eleganza con cui Margot Robbie lo indossa. A un evento speciale organizzato da Warner Bros a Los Angeles, l'attrice ha scelto ancora una volta il rosa, palette che l'ha accompagnata per tutto l'anno.

Le piume sono un'altra eredità di Barbie

Il dettaglio delle piume sia sulle maniche che sul fondo dei pantaloni riprende un materiale molto ricorrente anche nel film. In una delle scene più iconiche, la macchina da presa della regista Greta Gerwig si sofferma su un paio di mules rivestite da piume rosa che Barbie toglie quando scende dal letto.

L'iconica scena del film Barbie

Se le piume sembrano un chiaro omaggio agli outfit del film, il pigiama ricorda l'estetica fine anni 50/ inizio '60 di film come Grease. La capacità di rendere il rosa attuale e contemporaneo, spogliandolo di un retaggio tradizionalista ormai superato, è una delle forze del film e dei look proposti da Margot Robbie per le varie première. Il brand che l'ha confezionato è Sleeper, realtà ucraina che realizza nightwear. Il vestito-pigiama che Margot Robbie indossa viene venduto su ecommerce quali Net-a-porter e costa 407 euro.

La borsa di Bottega Veneta indossata da Margot Robbie

La borsa total pink è un must per gli amanti del rosa

Il look curato dallo stylist Andrew Mukamal è completato da un paio di sandali sempre sui toni del rosa. Gli appassionati di moda poi avranno riconosciuto il mini secchiello intrecciato total pink: si tratta di una minibag in pelle firmata Bottega Veneta modello Kalimero che viene venduta sul web a 4.900 euro.