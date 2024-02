Marco Mengoni alle prove di Sanremo 2024 in ciabatte: “Ormai mi sono accomodato” Marco Mengoni sta ultimando le prove all’Ariston in attesa del suo debutto come co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2024. Il cantante ormai è di casa come rivela un dettaglio del suo look. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Marco Mengoni

Marco Mengoni è il co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2024. Il cantante, vincitore dell'edizione 2023 con Due Vite, si sta preparando al debutto al fianco di Amadeus. Inoltre, c'è tanta aspettativa per i look che sfoggerà sul palco dell'Ariston, visto il suo stile sempre impeccabile e contemporaneo. Per una delle ultime prove, Mengoni ha abbinato a dei pantaloni sartoriali delle ciabatte super di tendenza.

Marco Mengoni all'Ariston

Marco Mengoni, a Sanremo con una "senza nome"

Marco Mengoni ha trascorso un sabato di prove al teatro Ariston. In attesa del suo debutto da co-conduttore martedì, per la prima serata del Festival di Sanremo 2024, il cantante non manca di aggiornare i suoi fan. Con lo styling di Lorenzo Posocco, l'artista ha indossato quella che sembrerebbe essere una maglia della NFL, il campionato di football americano che si gioca negli Stati Uniti. Il simbolo sulla sinistra, infatti, è proprio quello che ogni squadra della National Football League ha sulla divisa. In realtà si tratta della maglia del bran indipendente Ih Nom Uh Nit. La scritta omonima, che campeggia al centro della maglia rossa, sta a significare "innominato": Ih Nom Uh Nit è la pronuncia della parola in inglese innominate, "senza nome".

Marco Mengoni con la maglia Ih Nom Uh Nit

Il brand, fondato nel 2017 a Parigi da Chaz Jordan, ha ridefinito il concetto contemporaneo del lusso, rendendolo più vicino alla cultura trap, rap e underground degli anni Dieci. Il nome rispecchia l'assenza di confini e di limiti del brand: un'attitudine che rispecchia molto i look genderless di Mengoni.

Marco Mengoni durante le prove all'Ariston

Marco Mengoni alle prove di Sanremo in ciabatte

Oltre alla maglia rossa, Marco Mengoni ha sfoggiato un paio di pantaloni sartoriali grigi abbinati a un paio di ciabatte. Il cantante, infatti, ha postato una storia sul suo profilo Instagram dove mostra le ciabatte nere lucide ironizzando sul suo look: "Ormai mi sono talmente tanto accomodato a Sanremo che sono venuto in ciabatte". Una scelta decisamente casual e comoda per affrontare le prove sempre più intense all'Ariston, a pochi giorni dall'inizio del Festival.

Marco Mengoni in ciabatte al Festival