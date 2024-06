video suggerito

Mahmood nel video di “Ra Ta Ta”: il look a torso nudo con guanti lunghi e pantaloni di pelle Mahmood ha lanciato “Ra Ta Ta”: per il video della canzone dell’estate, il cantante sfoggia soltanto un paio di pantaloni in pelle e maxi guanti lunghissimi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Mahmood

Anche Mahmood lancia il suo singolo per l'estate. Il cantante di Tuta Gold ha pubblicato una nuova canzone, Ra Ta Ta, con tanto di videoclip. Se nelle foto promozionali aveva lanciato intuire lo stile del video e del brano, con tanto di piercing tra i capelli, ora con il video ufficiale Mahmood sfoggia un look interamente di pelle. Se agli ultimi Premi David di Donatello l'artista ha brillato con un abito total white delicato e scarpe di cristallo, ora il mood cambia radicalmente per un pezzo contemporaneo e in pieno stile Mahmood.

Il look in pelle di Mahmood

L'atmosfera urbana di periferia si abbina allo stile dark in pelle di Mahmood. Nel video di Ra Ta Ta, Mahmood mostra il suo fisico tonico e asciutto indossando solo un paio di pantaloni neri a vita alta e stivali western. A risaltare, però, sono gli accessori che rendono caratteristico anche un look fatto di pochissimi indumenti: tra biker e atmosfere western, il cantante mixa diversi mondi e influenze dando vita a uno stile unico e inconfondibile.

Il look di Mahmood per il video di Ra Ta Ta

Il cantante sfoggia un paio di guanti in pelle con zip laterale che arrivano fino al braccio: questo capo unisce sia i lunghi guanti da sempre simbolo di un'eleganza quasi aristocratica con i guantoni che indossano i motociclisti per guidare. Lo stile sportivo, quindi, viene reinterpretato in modo chic e aggressivo. A completare il tutto, un foulard nero con un volto di donna raffigurato che copre la bocca quasi a ricordare un passamontagna, abbinata a una sorta di collana a rete con piccoli punti luce. Un biker alternativo quello impersonato da Mahmood nel video di una delle canzoni che non potremo fare a meno di ballare in estate.

Mahmood con l'outfit in pelle