Madame, il nuovo taglio con i capelli corti: celebra i 20 anni con un cambio look Madame ha compiuto 20 anni qualche giorno fa e ha pensato bene di celebrare l’importante traguardo con un drastico cambio look. Si è tagliata i capelli e oggi sfoggia un taglio corto e trendy.

A cura di Valeria Paglionico

Madame è la cantante rivelazione dell'ultimo anno: dopo aver conquistato il grande pubblico a Sanremo 2021 con Voce, ha cominciato a scalare le classifiche italiane con tutte le sue hit, calcando i palcoscenici più ambiti e arrivando anche a diventare "Iena per una notte". Al di là dell'innato talento da cantante, è anche un'icona moderna e fashion capace di non lasciarsi definire da generi o etichette. Qualche giorno fa ha compiuto 20 anni ma solo nelle ultime ore ha rivelato cosa ha fatto per celebrare l'importante traguardo. È tornata sui social dopo il compleanno, mostrando un look tutto nuovo.

Il nuovo look di Madame

Quale migliore occasione del compleanno per portare un tocco di novità al proprio look? È proprio quanto fatto da Madame per i 20 anni, anche se, a differenza di molte star del suo calibro, ha preferito non documentare minuto per minuto la visita al parrucchiere. A pochi giorni dall'importante traguardo la cantante è tornata sui social in una versione rinnovata. Si è scattata un selfie con indosso una semplice t-shirt bianca e una collanina in argento e perle, mala vera novità sta nell'acconciatura. Madame si è tagliata i capelli e sfoggia un'acconciatura molto più corta del solito, la porta leggermente mossa. Certo, ha mantenuto i ciuffi frontali che le cadono sui lati del viso ma è chiaro che, se si confrontano le foto di eri e oggi, la differenza è evidente.

L'evoluzione degli hair look di Madame

È fin dagli esordi che Madame ha dimostrato di essere un'indiscussa icona di stile: è capace di fondere glamour, dettagli casual e accessori genderless, il tutto senza rinunciare ai trend più gettonati di stagione. Quando si parla di hair look, però, non ha mai messo in atto dei colpi di testa particolarmente estremi. Da sempre porta il long bob riccio, al massimo ha osato con dei raccolti o con delle acconciature tirate all'indietro, dunque il taglio corto che sfoggia oggi è una vera e propria novità per lei. Quand'è che ci sarà la sua prima esibizione in questa versione inedita?