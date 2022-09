L’ultimo ritratto della regina Elisabetta sorridente: la spilla nasconde un prezioso ricordo Alla vigilia dei funerali di stato, Buckingham Palace ha voluto condividere un ultimo ritratto di Elisabetta II serena e sorridente.

A cura di Beatrice Manca

Le perle, il sorriso largo, lo sguardo fiducioso. Questa sarà l'ultima immagine che il mondo vedrà di Elisabetta II, la regina del Regno Unito morta lo scorso 8 settembre. Alla vigilia dei funerali di stato, un evento solenne che riunirà capi di stato e teste coronate, Buckingham Palace ha voluto condividere con il mondo un ultimo ritratto della defunta sovrana, scattato solo pochi mesi prima della morte.

La regina Elisabetta è stata la prima monarca inglese a celebrare il Giubileo di Platino, raggiungendo l'impressionante record di 70 anni sul trono. I festeggiamenti sono stati preparati con anni di anticipo e sono durati giorni: adesso, guardando indietro, hanno il sapore di ultimo grande applauso prima dell'uscita di scena. In quell'occasione il fotografo Ranald Mackechnie ha scattato un ritratto mostrato al mondo solo oggi, prima dell'ultimo addio: la regina indossa un abito celeste polvere e indossa gioielli scelti – come sempre – con un profondo significato simbolico.

Nel ritratto Elisabetta II aveva al collo l'immancabile collana con tre giri di perle, uno dei suoi gioielli preferiti: il ricordo di una tradizione di famiglia. Al funerale è probabile che tutte le donne della famiglia reale indossino le perle: sono uno dei pochi gioielli concessi durante il lutto e sono un ovvio omaggio alla matriarca. La regina nella foto indossava anche orecchini coordinati e una preziosa spilla acquamarina: un ricordo dell'amatissimo padre per il suo 18esimo compleanno. La spilla Boucheron è realizzata in stile art déco con diamanti taglio baguette e acquamarina. Nell'ultimo ritratto Elisabetta, forse inconsapevolmente, ha voluto guardare al passato e ai giorni felici dell'infanzia nella piccola Camelot, ma anche anche alla continuità della monarchia: come la corona passò da re Giorgio a lei, ora passa a Carlo. E la storia continua.