L’ultimo grande progetto della regina Elisabetta (completato dal figlio Carlo) Un milione di alberi in tutto il Regno Unito: era l’ultimo desiderio di Elisabetta II, una grande eredità verde. Il figlio Carlo e il nipote William hanno piantato l’ultimo, in un significativo passaggio di testimone.

"Mi sembra impossibile che siano già passati due anni da quando io e mia madre abbiamo piantato un albero a Windsor Park". Con queste parole, piene di affetto e commozione, re Carlo III ha annunciato di aver portato a compimento l'ultimo grande progetto della regina Elisabetta: piantare oltre un milione di alberi in tutto il Regno Unito, un'eredità verde che oggi diventa un ponte tra tre generazioni. A piantare l'ultimo albero infatti è stato il principe William, l'erede al trono.

Il progetto green della royal family

Sette mesi dopo la morte della regina Elisabetta, re Carlo III ha portato a compimento il progetto The Queen's Green Canopy, un'inziativa legata al Giubileo di Platino per i 70 anni di regno della defunta sovrana. L'idea era quella di creare un'eredità verde che le sarebbe sopravvissuta: un milione di alberi che chiunque avrebbe potuto piantare in suo onore. Un progetto che avrebbe amato moltissimo il principe Filippo, amante della natura e della vita all'aria aperta. Il primo albero è stato piantato proprio da Elisabetta II insieme al figlio Carlo – da sempre lungimirante ambientalista – nel 2021. L'iniziativa avrebbe dovuto concludersi nel 2022, ma dopo la morte di Elisabetta II è stata estesa fino a marzo 2023 per dare alle persone l'opportunità di piantare un albero in sua memoria.

Il principe William porta avanti il lavoro di Elisabetta II

Per chiudere il cerchio l'ultimo albero è stato piantato in uno dei luoghi del cuore della defunta sovrana: la tenuta di Sandringham. Stavolta accanto a Carlo c'era il figlio maggiore, William, il futuro della corona. Il padre indossava il Barbour, la giacca da campagna più amata dai reali, il figlio ha mantenuto il suo classico stile con maglione bordeaux e giacca blu, abbinato agli stivali in gomma. L'account social della royal family ha condiviso le due foto vicine, in un ideale passaggio di testimone. Una nota del re accompagnava gli scatti: "Questo progetto ha mostrato che anche i gesti più semplici e pratici possono fare una grande differenza – ha sottolineato Carlo III – non riesco a pensare a un tributo più adatto ai 70 anni di regno di Elisabetta II".