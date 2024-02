Luca Argentero e Cristina Marino festeggiano il primo compleanno di Noè con una fuga di famiglia Cristina Marino e Luca Argentero si sono concessi una fuga in riva al lago per festeggiare il primo compleanno del loro secondo figlio, Noè Roberto. Oltre alla mini vacanza, la coppia ha condiviso una serie di dolci scatti del piccolo di casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Luca Argentero e Cristina Marino con Noè Roberto

Luca Argentero e Cristina Marino hanno pubblicato una serie di foto per festeggiare il compleanno del loro secondo figlio, Noè Roberto. L'attore di Doc ha pubblicato una foto mentre tiene in braccio il bambino, con una dolce dedica a fianco: "Chicken turns 1". Stessa cosa fatta dalla moglie Cristina Marino, che al primo anno del bambino ha dedicato una serie di scatti privati di questi primi 365 giorni del piccolo.

Cristina Marino e Luca Argentero mentre aspettavano il secondo figlio

Cristina Marino, le vecchie foto con il pancione per il primo anno del figlio

"Un anno dopo. Alle tue capriole nella pancia. Ai baci mai ricevuti prima, ai tuoi occhi blu, e quelle infinite risate che illuminano il cuore. Grazie ometto mio. Il mio, il nostro cuore batte ancora più forte". Scrive così Cristina Marino in un post pubblicato su Instagram dove ha condiviso una serie di vecchi scatti del periodo della gravidanza del secondo figlio Noè Roberto. Del bambino, che ha compiuto un anno il 16 febbraio, si vedono per la prima volta gli occhi azzurri, che illuminano il volto e i capelli biondissimi.

Cristina Marino durante la gravidanza

Tra le foto scelte da Cristina Marino non mancano i ricordi della gravidanza, trascorsa al fianco di Nina, la loro primogenita. Tra le foto mai postate fino a ora, ce n'è anche una in cui Luca Argentero culla dolcemente il piccolo appena nato.

Luca Argentero con in braccio il piccolo

Il relax in famiglia sul lago di Garda

L'ultimo scatto, invece, risale a questi ultimi giorni che la famiglia ha trascorso in un resort di lusso, il Lefay Resort & Spa sul lago di Garda. Cristina Marino e Luca Argentero, così come molti altri vip, sono amanti di questo hotel benessere in provincia di Brescia: qui hanno già trascorso delle piccole fughe nel weekend, godendosi la meravigliosa vista sul lago, incastonato tra le montagne. Dopo il relax in riva al lago, la famiglia è tornata a Milano dove hanno festeggiato con amici e parenti il primo compleanno di Noè Roberto con una piccola festa piena di decorazioni floreali.