Lourdes Leon Ciccone cambia stile: addio look provocanti, ora indossa la tuta col maglione over Lourdes Leon Ciccone è tornata a sorprendere i fan ma questa volta senza provocarli. La figlia di Madonna ha rivoluzionato il suo stile: ha detto addio agli abiti sexy e fascianti, mostrandosi in un’insolita versione comoda e oversize.

A cura di Valeria Paglionico

Lourdes Leon Ciccone, la figlia di Madonna, ha ereditato dalla mamma la passione per le provocazioni e negli ultimi tempi lo ha dimostrato in più di un'occasione. È ormai una modella di successo oltre che una figlia d'arte e, tra red carpet, passerelle e campagne pubblicitarie, non esita a mettere in mostra la sua sensualità e il suo animo ribelle. Al Met Gala ha messo in mostra i peli sotto le ascelle, sulla passerella di Bottega Veneta ha rivelato i tatuaggi sul corpo, durante la sfilata di Savage X Fenty ha osato con un completino intimo in latex. Ora però le cose sono cambiate e per l'inverno ha pensato bene di rivoluzionare il suo stile.

Lourdes Leon Ciccone segue il trend dei maglioni over

Siamo sempre stati abituati a vedere Lola in abiti iper provocanti ma ora ha cambiato registro. Nelle Instagram Stories si è mostrata in una versione davvero insolita, dando prova di amare la comodità quando è lontana dai riflettori. La figlia di Madonna si è scattata un selfie allo specchio con indosso un paio di pantaloni della tuta acetati dell'adidad, di quelli con le tre iconiche righe laterali, completando il tutto con un paio di stivali a punta e con un maglione oversize color malva, per la precisione un modello XXL, effetto destroyed e con lo scollo a V. Per quanto riguarda il make-up, era appena accennato, mentre i capelli erano legati in una coda di cavallo alta, così da rivelare i grossi cerchi silver, ormai il suo tratto distintivo.

Lola col maglione oversize

La figlia di Madonna è iconica anche in versione cozy

Lourdes Leon Ciccone è una donna libera, una paladina di body positivity, una artista non convenzionale, intraprendente e self-confident ed è per questo che vederla in versione cozy non fa così tanto scalpore come si potrebbe immaginare. Certo, la differenza rispetto a quando calca le passerelle internazionali è evidente, ma è chiaro che, una volta che si spengono i riflettori, torna a essere una ragazza "normale". Per l'ennesima volta (forse anche senza volerlo) Lola è diventata un esempio da seguire: nonostante sia una celebrità internazionale non ha avuto paura di mostrarsi in versione comoda ed è il proprio il caso di dire che è "una di noi".