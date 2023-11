Louis Vuitton, lo stivale è un’illusione ottica: il calzino e il polpaccio sono incorporati Louis Vuitton crea uno stivale che incorpora anche una semplice scarpa con il tacco nero: ecco l’illusione ottica dello stivale più cool dell’inverno 2023.

A cura di Arianna Colzi

Lo stivale di Louis Vuitton

Se siete indecisi se indossare un paio di décolleté neri o uno stivale al ginocchio che possa tenervi caldo, ci sono un paio di scarpe che possono risolvere il vostro dilemma. La provocazione in tacchi a spillo è stata lanciata da Nicolas Ghesquière, Direttore Creativo della linea donna di Louis Vuitton, nella collezione Autunno/Inverno 2023-2024: uno stivale che crea l'illusione di un calzino a coste.

Louis Vuitton crea lo stivale Illusion

Se Miu Miu aveva riportato in passerella i calzini in maglia a coste (abbinati alle ballerine da danza classica), Louis Vuitton li disegna. Letteralmente. Lo stivale modello Illusion è un tradizionale stivale sotto il ginocchio in pellecon un dettaglio molto particolare. La scarpa ha una texture che riproduce il colore del polpaccio, il classico calzino bianco a coste con iniziali LV e il design di un décolleté nero. Da lontano, come era accaduto durante la sfilata della collezione Autunno/Inverno 2023-24, l'illusione ottica è appunto quella di un scarpa con il tacco abbinata a un semplice calzino.

Un'immagine della sfilata Autunno/Inverno 2022-2023

Disponibile in due modelli, lo stivale Illusion è stato disegnato con diversi colori per cercare di essere un accessorio inclusivo e che non si limitasse a essere solo una scarpa per le persone con la pelle bianca. Louis Vuitton ha realizzato anche una versione ankle boots del modello, con tacco a spillo di 10 cm.

La version ankle boots di Louis Vuitton

Quanto costano gli stivali Illusion

Dopo il debutto in passerella, la Maison ha diffuso qualche dettaglio in più sullo stivale, richiamando "l'ispirazione surrealista fondamentale per realizzare questa creazione all'avanguardia". Ma quanto costa questo stivale così particolare? Sul sito di Louis Vuitton, sia il modello sotto il ginocchio sia quello alla caviglia viene venduto a 2mila euro.