Lottie Moss ha fatto un tatuaggio sul viso (ma se ne è già pentita) Nuovo colpo di testa per Lottie Moss, la sorella di Kate ha fatto un nuovo tatuaggio sul viso ma poco dopo si è pentita della scelta: ecco cos’è accaduto.

A cura di Valeria Paglionico

Lottie Moss è la sorella minore della regina della moda britannica Kate Moss e, così come lei, lavora nel fashion system. Certo, ha fatto spesso parlare per la sua vita di eccessi ma, nonostante ciò, sui social continua a essere seguitissima. Nelle ultime ore è diventata protagonista di un colpo di testa davvero estremo: ha fatto un nuovo tatuaggio sul viso ma poco dopo se ne è pentita. Il motivo? Lo ha spiegato lei stessa ai followers su TikTok, dove ha messo in mostra i segni indelebili che ora contraddistinguono la parte alta della guancia. Cosa ha intenzione di fare ora? Si terrà il tattoo o proverà a cancellarlo con i trattamenti laser?

Perché Lottie Moss ha fatto un nuovo tatuaggio

Non è una novità che Lottie Moss abbia la passione per i tatuaggi, basta guardare una sua foto in costume per capirlo, visto che ha diverse parti del corpo decorato con dei disegni indelebili, dalle rondini sul costato alla silhouette di Alice nel paese delle meraviglie nella parte interna dell'avambraccio. Ora ha aggiunto una nuova "chicca" alla sua collezione ma la cosa insolita è che pare esserne tutt'altro che soddisfatta. La sorella di Kate si è lasciata imprimere sulla guancia destra la scritta Love in corsivo, anche se non vi ha associato nessun significato particolare. Il motivo per cui lo ha fatto? Semplicemente si è lasciata sopraffare dall'entusiasmo durante una serata alcolica molto selvaggia.

Lottie Moss mentre fa il tatuaggio sul viso

Lottie Moss si è pentita del tattoo sul viso

L'unico piccolo inconveniente è che Lottie si è pentita della scelta fatta la mattina dopo. Si è immortalata mentre faceva il tatuaggio dicendo "Mi faccio un tatuaggio sul viso, anche se ho bevuto e probabilmente non dovrei farlo", poi il giorno dopo ha commentato la cosa con queste parole: "Non ho molto da dire sulla scorsa notte a parte il fatto che questo non sarebbe dovuto accadere". Insomma, la sorella di Kate si è resa conto di quanto fatto solo a mente lucida e ora affronta la situazione con serenità, tanto da aver dichiarato: "Non mi dispiace. Impareremo ad amarlo, il mondo imparerà ad amarlo e mia madre, si spera, imparerà ad amarlo".