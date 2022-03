Lory Del Santo, le foto di ieri e oggi: com’è cambiata la showgirl a L’isola dei famosi 2022 Lory Del Santo è tra le naufraghe della nuova edizione de L’isola dei famosi, alla quale partecipa col fidanzato Marco. In quanti ricordano i suoi esordi nella tv quando era giovanissima? Ecco le foto che mostrano la trasformazione col passare degli anni.

A cura di Valeria Paglionico

Lory Del Santo è una delle protagoniste della nuova edizione de L'isola dei famosi, a cui partecipa in coppia col fidanzato Marco Cucolo, di 33 anni più giovane di lei. È diventata famosa quando era solo un'adolescente, a 16 anni ha infatti ricoperto i panni di valletta al Festivalbar e da allora non ha mai smesso di avere successo. In quanti ricordano i suoi esordi nella tv? Col passare degli anni il suo aspetto è decisamente cambiato, anche se non ha perso il fascino che da sempre la contraddistingue: ecco le foto che mostrano la trasformazione della showgirl dal debutto nello spettacolo alla sua seconda volta a L'isola.

Lory Del Santo, dagli esordi da valletta a oggi

Per Lory Del Santo la svolta professionale è arrivata nel 1981, per la precisione quando ha partecipato al programma Tagli, ritagli e frattaglie di Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo, dove era la sexy-archivista quasi muta, sorda e un po' svampita che portava in studio documenti provenienti dalle Teche Rai. Da quel momento in poi la sua carriera è stata in continua ascesa e ancora oggi a 63 anni continua a essere sempre sulla cresta dell'onda.

Lory Del Santo da giovane

Ad averla segnata sia dal punto di vista emotivo che estetico sono state alcune terribili esperienze, dalla morte di Conor Loren Clapton, il figlio nato dalla relazione con Eric Clapton caduto tragicamente dal 53º piano del grattacielo Galleria di New York, al suicidio di Loren Del Santo nel 2018.

Lory Del Santo nel 2006 a L’isola dei famosi

Lory Del Santo è rifatta?

Lory Del Santo è sempre stata considerata icona di bellezza e col passare degli anni non ha perso il suo fascino. Certo, dagli esordi a oggi sono comparsi alcuni segni del tempo sul viso, ma a 63 anni vanta ancora una silhouette snella e uno charme irresistibile. I dettagli estetici che sono cambiati?

Lory Del Santo nel 2008 con i capelli cotonati

Oltre ad aver ammesso un piccolo ritocco al naso, la showgirl ha anche rivoluzionato spesso l'hair look. Da giovanissima portava la chioma extra riccia in pieno stile anni '80, ha amato così tanto l'effetto extra volume che ha sfoggiato la chioma vaporosa e cotonata fino ai primi anni 2000. Oggi punta tutto su delle pieghe lisce, anche se non disdegna le onde naturali.