Lily Collins col marito Charlie McDowell: il primo red carpet di coppia è col completo gessato Lily Collins è tornata sul red carpet, lo ha fatto con il marito Charlie McDowell in occasione della prima del loro film intitolato Windfall. Per il primo red carpet di coppia l’attrice ha seguito il trend della moda mannish sfoggiando un elegante tailleur gessato.

A cura di Valeria Paglionico

Lily Collins e Charlie McDowell si sono sposati 5 mesi fa, dando vita a una delle "cerimonie da star" più spettacolari di tutti i tempi. L'attrice è passata alla storia non solo con il suo abito da sposa col cappuccio ma anche per aver puntato tutto su una luna di miele insolita, ovvero in una casa sull'albero in Scandinavia. Oggi i due sono tornati a lavorare e hanno presentato il loro nuovo film Windfall, del quale Charlie è regista. Per il primo red carpet di coppia l'attrice ha dato il meglio di lei in fatto di stile: ha seguito il trend della moda mannish con un elegantissimo tailleur gessato.

Lily Collins in coordinato col marito sul red carpet

L'avevamo lasciata mentre ricopriva i panni di Emily Cooper nella serie di Netflix Emily in Paris e oggi ritroviamo Lilly Collins su un red carpet internazionale. Il dettaglio che non è cambiato? Sia nella vita reale che nella serie tv è un'icona fashion e glamour. La prima hollywoodiana del suo film Windfall è stata molto speciale per lei è il motivo è molto semplice: è stata la prima volta che ha calcato un red carpet al fianco del marito Charlie. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare dei look coordinati? I due coniugi hanno spopolato in fatto di eleganza indossando dei completi con giacca e pantaloni.

Il look mannish di Lily Collins

Se Charlie ha scelto un sobrio total black, Lily Collins non poteva che puntare su qualcosa di estremamente glamour. Ha seguito il trend della moda mannish sfoggiando un tailleur dalla linea maschile, un modello gessato in blu notte con pantaloni a sigaretta e giacca lunga e leggermente over con una cinturina in tinta che le ha segnato il punto vita. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté di Christian Louboutin, gioielli total gold e un raccolto spettinato con i ciuffi che le cadono ai lati del viso. Non è forse ancora più chic di Emily Cooper?