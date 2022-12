L’eleganza dei reali di Svezia: le principesse Sofia e Victoria incantano alla cerimonia dei Nobel Dopo due anni di assenza a Stoccolma è tornata la cerimonia dei premi Nobel: il ricevimento è stato una vera fiaba moderna, tra diademi e abiti da ballo.

Dopo due edizioni cancellate per via della pandemia, a Stoccolma si è celebrata di nuovo la cerimonia di assegnazioni del premi Nobel in presenza. Dopo l'evento alla Concert Hall – dove sono stati invitati anche i vincitori delle passate edizioni, incluso il fisico Giorgio Parisi – si è svolto un banchetto che ha visto la famiglia reale svedese al gran completo. Le principesse Sofia e Victoria di Svezia hanno rubato la scena con sontuosi abiti da ballo: niente da invidiare, in fatto di stile, alle "colleghe" britanniche!

Il re Gustavo, la regina Sofia e la principessa Victoria alla cerimonia dei premi Nobel

La principessa Victoria con l'abito rosa (e la pochette griffata)

Lo scorso fine settimana la famiglia reale svedese è tornata sotto i riflettori per via dei premi Nobel, uno degli appuntamenti più significativi per il mondo della scienza e della cultura. A officiare la cerimonia è stato il re Gustavo, affiancato dalla regina Sofia (splendida in viola) e dalla primogenita Victoria, l'erede al trono. La principessa ha incantato con un abito da ballo drappeggiato rosa candy: una scelta romantica e raffinata al tempo stesso, da vera principessa moderna.

Victoria di Svezia con un abito Camilla Thulin

L'abito con corpetto incrociato e gonna vaporosa è stato disegnato da Camilla Thulin e completato da un accessorio Made in Italy: una pochette intrecciata Bottega Veneta. La principessa ha indossato le insegne tradizionali – la fascia e la spilla con il ritratto del re – e una favolosa parure scintillante. Sul capo indossava un diadema a sei bottoni che riprendeva il girocollo, con pietre rosa e celesti, e gli orecchini preziosi a goccia.

La principessa Victoria di Svezia con una clutch Bottega Veneta

Sofia di Svezia con l'abito "fiorito" da Cenerentola

Non meno abbagliante era la principessa Sofia, che nel 2015 è entrata nella famiglia reale svedese sposando il principe Carlo Filippo. 38 anni compiuti da poco, Sofia è l'icona glamour della famiglia reale svedese: al banchetto di gala ha incantato con un abito celeste polvere da vera Cinderella e una tiara preziosa.

Sofia di Svezia in Ida Lanto Couture

L'abito lungo con lo strascico è stato disegnato da Ida Lanto: a renderlo unico erano le applicazioni floreali cucite a mano sul collo e sulle maniche. La principessa ha abbinato all'abito una pochette Louboutin e ha indossato preziosi gioielli, tra cui un diadema "personalizzato": si tratta della Palmette Tiara, che originariamente aveva un set di smeraldi, poi sostituti da perle e infine dai topazi azzurri, perfetti per abbinarsi agli occhi della principessa.

Sofia di Svezia con la Palmette Tiara

L'evento è poi proseguito con una cena di stato, la sera seguente, dove le principesse hanno sfoggiato look più glamour e moderni: abito di paillettes verdi per Victoria, vestito arancione sfumato per Sofia. Due serate da fiaba all'insegna dell'eleganza, della cultura e del prestigio: chi ha detto che le monarchie del nord Europa non hanno lo scintillio e la magia di quella inglese?