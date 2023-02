Le ultime lettere di lady Diana vendute per 160mila euro: “Mi sento in ginocchio” In un’asta unica nel suo genere sono state vendute le lettere private di lady Diana, scritte dal 1994 al 1997: finalmente è stato svelato il contenuto.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @laysauctioneers

Trentadue lettere private piene di dolore, scritte dalla principessa Diana Spencer tra 1994 e il 1997: è il ‘tesoro' battuto all'asta da Lay's Auctioneers, in Cornovaglia. La notizia dell'asta della corrispondenza personale di lady D aveva fatto il giro del mondo all'inizio del mese, facendo presagire una vendita per cifre da record, e così è stato. Del resto, per i collezionisti, il loro valore è inestimabile: sui fogli color crema lady Diana annotò i pensieri negli ultimi tre anni della sua vita, parlando del dolore per il divorzio da Carlo, la pressione mediatica, ma anche l'augurio che il 1997 sarebbe stato un anno migliore.

Cosa c'è scritto nelle lettere di Diana all'asta

Le lettere, scritte sulla carta intestata di Kensington Palace, sono state spedite a Susie e Tarek Kassem dal 1994 fino al 1997, pochi mesi prima di morire. Diana considerava Susie una sorella maggiore, ed era in buoni rapporti con la coppia, tanto da parlare apertamente del dolore dopo il divorzio da Carlo. "Sto passando un periodo molto difficile, sento la pressione da tutte le parti". E ancora: "Tenere la testa alta a volte è troppo difficile, oggi sono in ginocchio e spero solo che il divorzio si risolva presto, il costo potrebbe essere tremendo". Nelle lettere c'è sempre la sua firma, il che le rende ancora più preziose.

La corrispondenza di Diana battuta all'asta per 160mila euro

La coppia ha conservato le lettere per 25 anni, ma hanno deciso di non lasciare quest'eredità ai figli e di usarle per fare del bene: il ricavato dell'asta sarà devoluto in beneficenza alle associazioni patrocinate da Diana quando era in vita. Come fanno notare i curatori, è molto raro che siano messe all'asta lettere così personali della famiglia reale: alcuni fogli sono hanno ricevuto offerte di 12 o 13mila sterline. Complessivamente, secondo la BBC, le lettere sono state battute all'asta per la cifra di 145.550 sterline, poco più di 160mila euro. Numeri che ci dicono quanto il mito della principessa triste non abbia smetto di affascinarci.