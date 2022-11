Le nuove muse del Calendario Pirelli 2023: un inno ai corpi che hanno storie da raccontare È stato presentato il Calendario Pirelli 2023: la fotografa Emma Summerton celebra attiviste, scrittrici e atlete con disabilità accanto a top model come Bella Hadid e Cara Delavigne.

Una lettera d'amore alle donne che cambiano il mondo: le muse, le attiviste, le artiste. È stato presentato ufficialmente il calendario Pirelli 2023, firmato dalla fotografa Emma Summerton: la nuova edizione si intitola "Love Letters To The Muse" e contiene raccoglie 28 scatti di 14 top model, ritratte con uno stile sospeso tra sogno e realtà. Da Bella Hadid a Cara Delevingne, da Emily Ratajkowski a Lila Moss, fino a Ashley Graham e Lauren Wasser, ogni protagonista interpreta un ruolo: la Scrittrice, la Regina, la Guerriera e così via.

Lauren Wasser nel Calendario Pirelli

Le muse di Emma Summerton

Anche se Pirelli aveva anticipato alcuni scatti del backstage, il calendario più famoso al mondo è stato presentato ufficialmente il 16 novembre con un evento all'Hangar Bicocca, dov'era presente anche Ashley Graham. La fotografa Summerton ha detto di aver voluto indagare la radice etimologica della parola "musa", che anticamente indicava chi aveva talento e conoscenza.

Bella Hadid nel Calendario dei Boschi

Lo stile che ha scelto per l'edizione numero 49 di "The Cal" è un realismo magico che caratterizza il suo lavoro: le modelle diventano creature dei boschi, ninfe o aliene sospese in un tempo immaginario, in una fiaba o in una leggenda.

Cara Delavigne nel calendario Pirelli

Il calendario Pirelli è un inno all'inclusività

Le foto di Emma Summerton vogliono celebrare l'impegno e il talento delle donne: Adut Akech (la Cacciatrice di Sogni) è il simbolo della riscossa dai campi profughi alle passerelle, Lauren Wasser è l'Atleta che corre con le protesi scintillanti, Karlie Kloss (l'Esperta di Tecnologia) promuove borse di studio per le ragazze che vogliono studiare informatica.

Ahley Graham nel calendario Pirelli

"Volevo offrire alle donne una piattaforma per rappresentare chi sono, che cosa effettivamente fanno" spiega Emma Summerton. La bellezza è sempre protagonista, ma quest'anno il Calendario Pirelli vuole celebrare l'impegno delle donne. È finita l'era dei corpi e della bellezza muta: i riflettori si accendono su inclusività, impegno e talento.