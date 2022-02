Le Kardashian-Jenner in versione dive: Kim celebra la sorellanza con la dolce foto di famiglia Kim Kardashian non sta attraversando un momento semplice ma ha trovato “rifugio” tra le braccia delle sorelle. È proprio per questo che sui social ha rispolverato un vecchio scatto di famiglia, celebrando la sorellanza con una dedica dolcissima.

A cura di Valeria Paglionico

La famiglia Kardashian-Jenner è la più seguita dei social, è diventata famosa grazie a un reality televisivo dedicato alla sua quotidianità e oggi sono milioni i fan che vogliono conoscere tutto sui suoi membri. Non sorprende, dunque, che le 5 sorelle abbiano sfruttato la notorietà per costruire veri e propri "imperi" beauty e fashion: Kylie è l'imprenditrice più giovane e ricca d'America, Kim ha fondato un brand di moda, Kendall è la regina delle passerelle. Nonostante i successi internazionali e i gossip che le riguardano, rimangono sempre l'unico punto fermo l'una dell'altra. Nelle ultime ore è stata Kim a celebrare la "sorellanza": ha rispolverato una vecchia foto di famiglia e ha scritto una dedica speciale Kourtney&Co.

I look delle sorelle Kardashian per la foto di famiglia

Tra le restrizioni dovute alla pandemia, gli impegni familiari e i progetti professionali, le sorelle Kardashian-Jenner non sono apparse spesso in pubblico tutte insieme. A riunire la famiglia (almeno virtualmente) è stata Kim, che sui social ha condiviso uno scatto con Kourtney, Khloe, Kendall e Kylie. Naturalmente la foto è all'insegna del glamour: la maggiore indossa un seducente minidress con dei tagli cut-out sul décolleté, Kim ha preferito una sinuosa sirena color crema abbinata a una maxi collana rigida, mentre Khloe ha messo in risalto la forma fisica con uno scintillante abitino "seconda pelle" total silver. Le piccole di casa, Kendall e Kylie, hanno invece sfoggiato rispettivamente un tubino beige senza spalline e una aderentissima tutina dalle sfumature bianche, grigie, pink e azzurre.

La foto delle sorelle Kardashian–Jenner

Le dolci parole di Kim Kardashian

Al di là dei look glamour sfoggiati nello scatto di famiglia, ad attirare le attenzioni dei followers è stata la dolce dedica scritta da Kim alle sue sorelle. Sarà perché il rapporto con Kanye West è diventato ambiguo o perché teme per l'incolumità del nuovo fidanzato Pete Davidson, ma l'unica cosa certa è che la Kardashian ha trovato "rifugio" tra le braccia delle sorelle (anche se non tutte sembrano essere nelle vicinanze). Sotto la foto la regina dei selfie ha scritto: "Fianco a fianco o a chilometri di distanza, le sorelle sono sempre connesse con il loro cuore". Insomma, la sorellanza trionfa sempre e riesce a colmare ogni distanza, anche in una famiglia che vive la sua vita sotto i riflettori come quella delle Kardashian-Jenner.