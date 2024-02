Le foto di Lorella Cuccarini ieri e oggi: com’è cambiata la showgirl dagli esordi a oggi Lorella Cuccarini è una delle co conduttrici di Sanremo 2024, scelta da Amadeus per accompagnarlo sul palco dell’Ariston in una serata della kermesse. Ecco le foto della showgirl 58enne dagli esordi a oggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Lorella Cuccarini negli anni 90 e nel 2020

C'è grande fermento per l'edizione del Festival di Sanremo che sta per iniziare. Quest'anno sul palco dell'Ariston tornerà anche un volto amatissimo dagli italiani: Lorella Cuccarini. Nel suo percorso professionale, una carriera trentennale fatta di grandi successi, la showgirl 58enne ha più volte preso parte alla kermesse, sperimentando ruoli diversi.

Nel 1987 è stata ospite delle ultime due serate, nel 1993 ha affiancato Pippo Baudo alla conduzione, nel 1995 si è esibita in qualità di cantante in gara, nel 2010 è tornata come ospite, nel 2023 ha accompagnato Olly nella serata delle cover. Stavolta è stata scelta da Amadeus nuovamente come conduttrice: lo accompagnerà nella serata dei duetti, quella di venerdì 9 febbraio.

Lorella Cuccarini nel 1993

Lo stile di Lorella Cuccarini dagli esordi a oggi

La danza ha segnato gli inizi della carriera di Lorella Cuccarini, che è stata ballerina in tanti programmi televisivi di punta e varietà. La sua carriera si è poi snodata tra cinema, musica, teatro, radio, ma la tv è sempre stata un punto fermo alla conduzione di programmi importanti. Gli italiani l'hanno sempre apprezzata per la sua versatilità e talento, amandone molto anche il buon gusto nel vestire.

Lorella Cuccarini nel 2007

Lo stile della showgirl è sempre stato colorato e curato, senza eccessi né particolari dettagli vistosi o appariscenti. Ha sempre preferito un mood raffinato fatto di tailleur, bluse, tubini chic, gonne a matita, blazer, giocando molto coi colori accesi (fucsia, rosso, giallo) e le stampe. Dieta e allenamento sono due costanti, uno stile di vita che le permette di mantenersi in forma e di sfoggiare un fisico atletico. Il suo segreto è la costanza: fare poco, ma tutti i giorni: un’ora al giorni di Metabolico e di Calisthenics alternati.

Lorella Cuccarini nel 2012

Sui social è poco attiva, non ama eccessive intromissioni nel privato, dunque tende a condividere soprattutto la sfera professionale. Sono tante le foto relative ai programmi che la vedono impegnata in prima fila, di meno quelle che riguardano la sfera extra lavoro, ma nelle poche presenti si nota uno stile casual che abbraccia anche jeans, T-shirt, tute, sneakers. L'anno scorso è salita sul palco dell'Ariston con un look sbarazzino, un abitino scintillante con gonna bordata di piume e calze a rete. Con cosa stupirà il pubblico del Festival quest'anno?

Lorella Cuccarini a Sanremo 2023

Gli hair style di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini è rimasta sempre molto fedele alla sua chioma bionda, che dagli esordi a oggi non ha mai tinto. Fiera sostenitrice del blonde power, ha alternato schiariture color vaniglia e riflessi caldi, per valorizzare il biondo naturale.

Lorella Cuccarini coi capelli corti nel 2006

In passato ha portato i capelli corti, negli anni Ottanta ha ceduto al fascino dei capelli cotonati e voluminosi, poi ha sperimentato la frangia. Oggi vanta una chioma mossa, ma con boccoli estremamente naturali che alterna a un liscio effetto seta luminosissimo.