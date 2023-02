Lorella Cuccarini rivela i suoi segreti per tenersi in forma, dalla dieta all’allenamento Lorella Cuccarini è apparsa in splendida forma al Festival di Sanremo, dando prova di non sentire affatto il peso dei 57 anni. Quali sono i suoi segreti di bellezza?

A cura di Valeria Paglionico

Lorella Cuccarini è stata tra le grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2023, sul cui palco si è esibita in coppia con Olly durante la serata dedicata alle cover. Con il rapper ha proposto una nuova e adrenalinica versione della sua iconia hit La Notte Vola, dando prova del fatto che continua a essere super moderna. Oltre a cantare, si è anche scatenata in un balletto realizzato ad hoc per l'esperienza all'Ariston e, fasciata in un mini abito di piume e paillettes, ha rivelato una forma fisica impeccabile. Qual è il segreto della sua bellezza? Lo ha rivelato in una recente intervista rilasciata alla rivista Vanity Fair.

Il segreto di Lorella Cuccarini è la costanza

Lorella Cuccarini a Sanremo è apparsa letteralmente raggiante, tanto che nessuno direbbe mai che ha raggiunto i 57 anni. Anche Gianni Morandi ha notato il suo aspetto energico e smagliante e non sorprende che in diretta tv si sia rivolto ad Amadeus dicendo "È in forma la Cuccarini, vero?". Di recente è stata lei stessa a rivelare i suoi segreti di bellezza, facendo riferimento sia alla dieta che all'allenamento che segue regolarmente. Essendosi data alla danza fin da piccola, ha sempre vantato un fisico scolpito ma, ora che ha superato i 50 anni, ha un tantino di attenzione in più. Il suo segreto è la costanza, ovvero fare anche poco ma tutti i giorni.

Lorella Cuccarini a Sanremo 2023

L'allenamento e la dieta di Lorella Cuccarini

La Cuccarini alterna lezioni di Metabolico e di Calisthenics, praticandole per un'ora al giorno. La prima tipologia di allenamento prevede l'utilizzo dei pesi, dunque serve ad aumentare la massa magra, a tonificare i muscoli e ad alzare il metabolismo basale. Il metodo Calisthenics, invece, è fatto di esercizi di resistenza che migliorano le capacità psicomotorie, l'equilibrio, l'agilità e la coordinazione. Per quanto riguarda la dieta, non segue un regime alimentare restrittivo, semplicemente mangia sano e pulito senza privarsi di nulla: fa 5 pasti al giorno e non rinuncia ai carboidrati.