Le donne "nascoste" dietro i look di Letizia di Spagna, dalla stylist alla truccatrice Come ogni grande star che si rispetti, anche la regina Letizia di Spagna ha uno staff che si prende cura della sua immagine: ecco chi sono le donne che scelgono i suoi look, dalla stylist alla truccatrice.

A cura di Valeria Paglionico

Le reali d'Europa sono ormai vere e proprie icone fashion a livello internazionale, tanto che ogni loro apparizione pubblica viene considerata un evento mediatico da analizzare nei minimi dettagli, soprattutto in fatto di look. La regina Letizia di Spagna è in assoluto tra le Royals più amate e imitate, tanto che ad oggi solo in pochi ricordano la sua "vecchia vita" da giornalista, quando lasciava trionfare la formalità e gli outfit minimal. Che punti tutto su un abito riciclato, su un accessorio griffato o su un trend di stagione, le sue scelte di stile ad oggi nascono sempre da precisi "studi" condotti dal team che la segue quotidianamente: ecco chi sono le figure responsabili dell'immagine della sovrana.

Chi è la stylist di Letizia Ortiz

Letizia di Spagna si è circondata di un team tutto al femminile per curare la sua immagine pubblica. Eva Fernández, Luz Valero e Natalia Belda, stylist, parrucchiera e truccatrice: sono loro le principali responsabili della rivoluzione di stile che ha messo in atto da quando è entrata a far parte della Royal Family. La stylist Eva Fernández è una vera e propria eccellenza del settore: ha due lauree, una in pubblicità e l'altra in design della moda, ha lavorato per Vogue e Cosmopolita ed è particolarmente riservata, dettaglio necessario per lavorare con i reali.

Letizia di Spagna in versione floreale

Ha incontrato Letizia quando era ancora una giornalista e da allora è diventata una sua cara amica. Solo nel 2015 è cominciata la loro collaborazione ed è proprio da qual momento in poi che in tutto il mondo si è cominciato a parlare di "Letizia effect", cioè della capacità della regina di influenzare le mode del momento. Eva predilige i brand spagnoli, non disdegna il riciclo e riesce a rendere bon-ton anche i look più audaci: così facendo ha reso gli outfit reali accessibili anche alle persone comuni.

Letizia di Spagna in infradito e con gonna Massimo Dutti

Chi cura le acconciature di Letizia di Spagna

L'hairstylist di Letizia è invece Luz Valero: anche lei ha conosciuto la regina quando era una giornalista televisiva, per la precisione quando entrambe lavoravano per l'emittente spagnola RTVE. Ad oggi ha abbandonato il mondo dello spettacolo ed collabora esclusivamente col team reale della sovrana, il suo merito?

Letizia di Spagna con il long bob

Ha trasformato il long bob nel tratto distintivo di Letizia, facendola spaziare tra caschetti poco sotto al mento, tagli alle spalle ma anche raccolti bon-ton in pieno stile principesco. Come se non bastasse, le ha lasciato totale libertà in fatto di tintura: è proprio grazie a Luz che la regina spagnola non ha avuto paura di lasciare i capelli al naturale, dunque con qualche filo grigio che si intravede sulle radici, segno del passare del tempo.

Letizia con il bob corto

Chi trucca la regina Letizia

L'ultima responsabile dell'immagine di Letizia Ortiz è Natalia Belda, la truccatrice. Non si sa nulla sul primo incontro tra le due ma la cosa certa è che la make-up artist ha un passato importate nel mondo dello spettacolo, ha infatti collaborato con famose star spagnole come Blanca Suárez, Bárbara Lennie, Irene Escolar, Anna Castillo e Candela Peña, rendendo iconici i loro look da red carpet.

Il make-up di Letizia

Predilige le palette di colori estremamente naturali, mette in risalto soprattutto lo sguardo con matite magnetiche e smokey eyes non troppo marcati e si concede qualche tocco di audacia con dei rossetti decisi abbinati al colore degli outfit: Natalia ha così trasformato la regina in un'icona di bellezza semplice ma capace di incantare tutti col suo innato fascino.

Il make-up minimal di Letizia