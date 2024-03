Le confessioni del maggiordomo di Carlo: i segreti in casa dei royals (compreso come bevono il tè) Grant Harrold è stato il maggiordomo di Carlo e Camilla tra 2005 e 2011. Da come si saluta a come si versa il tè ha raccontato com’è la vita in casa dei royals. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grant Harrold è stato il maggiordomo di Carlo e Camilla tra il 2005 e il 2011, dunque ha avuto modo di lavorare anche per il principe William, Kate Middleton, il principe Harry e la defunta regina Elisabetta II. Questa esperienza gli ha insegnato moltissimo e ha cercato di farne tesoro anche in quelle successive, lontano dal Palazzo reale. Se c'è una cosa che ha imparato è che in un lavoro come il suo è sempre importante far sentire gli ospiti come dei re e delle regine, a prescindere che ci sia davvero una corona sulla testa, rendendo le case accoglienti e calorose. "Non devi spendere una fortuna per rendere la tua casa lussuosa" ha detto al MailOnline, svelando alcuni dei suoi trucchetti, piccole accortezze che fanno la differenza, che fanno sentire speciali. Ha rivelato come rendere la casa adatta a un re e una regina, cosa fare e cosa non fare per accogliere gli ospiti e organizzare cene.

Come è fatta una casa da re

Dal modo corretto di versare il tè all'importanza di salutare sempre in modo cordiale e caloroso, ci sono tanti piccoli segreti per rendere la casa un ambiente regale, a prescindere da chi vi abita, se sia un sovrano ufficialmente riconosciuto. Di etichetta Grant Harrold se ne intende e non poco, ne ha fatto la base del suo lavoro, perfezionato al punto da arrivare fino alla royal family e diventando il massimo esperto del Regno Unito. La sua è un'attenzione al dettaglio quasi maniacale, fatta di piccole accortezze che però fanno la differenza, che lo hanno reso unico e speciale nell'ambiente.

Harrold ha grande cura di tutto, sin dal momento in cui l'ospite entra in casa. Il saluto è importantissimo quando si accoglie qualcuno, ma da solo non è sufficiente: bisogna accompagnare la parola con una "stretta di mano educata e ferma, poi fai un passo di lato e lascia che ti passino accanto prima di chiudere la porta, offrendoti di prendere il loro cappotto o giacca quando entrano in casa. Il modo educato per iniziare qualsiasi conversazione è chiedere ai tuoi ospiti come stanno prima di parlare loro di te, il che dimostra il tuo apprezzamento per la loro presenza e il tempo che passate insieme".

Come gesto di benvenuto, consiglia di lasciare all'ingresso una ciotolina di mentine o cioccolatini, mentre nelle immediate vicinanze è bene accendere una candela o spruzzare del profumo. Fiori freschi e cuscini sono i primi dettagli decorativi che si devono vedere a colpo d'occhio. Dire etichetta significa anche dire: rituale del té. E a questo, l'ex maggiordomo reale tiene moltissimo. Ecco perché segue le regole alla perfezione, non accetta sbavature sul tema: "Assicuratevi di versare prima il tè e poi il latte. Dalla mia esperienza, questo è esattamente il modo in cui piace farlo ai reali".

Come comportarsi a pranzo e cena

Per Grant Harrold allestire correttamente il tavolo da pranzo comunicherà immediatamente ordine e pulizia: "Non è necessario investire in argenteria costosa, ma allestire il tavolo o la sala da pranzo con il posizionamento corretto creerà un'esperienza impeccabile. A seconda del numero delle portate, dovrebbero esserci tre paia di posate a persona. Le forchette dovrebbero essere a sinistra del piatto, con i coltelli posizionati a destra e i bordi della lama rivolti verso il basso. Posiziona la forchetta e il cucchiaio da dessert sopra il piatto, con i rebbi della forchetta rivolti a destra e il cucchiaio rivolto a sinistra". Gli ospiti dovrebbero sempre sedersi trovando già il bicchiere pieno di una bevanda a loro scelta ed essere serviti con cura: "Presentate ogni portata che hai nel menu. Assicuratevi che il tavolo venga sparecchiato tra una portata e l'altra, togliendo posate e tovaglioli usati e rifornendoli quando necessario. Gli ospiti non devono muovere un dito".