Le chiedono i documenti senza riconoscerla: Anna Wintour sconvolta (e la reazione è virale) Anna Wintour, storica direttrice di Vogue America, è una leggenda vivente: non riesce a credere che qualcuno abbia bisogno della carta di identità per confermare che sia proprio lei!

A cura di Beatrice Manca

Immaginatevi di trovarvi di fronte Anna Wintour, la leggendaria direttrice di Vogue America, con il suo iconico caschetto e gli occhiali da sole: come reagireste? È accaduto al personale del Cherry Lane Theatre di New York che – scrupolosissimo – le ha chiesto un documento per verificare la sua identità, seguendo la prassi. Il video, catturato dal tabloid Page Six, ha fatto il giro del web, scatenando ironia e meme.

Anna Wintour non viene riconosciuta a teatro

L'episodio che ha coinvolto il volto di Condé Nast Anna Wintour è accaduto a New York, precisamente alla prima di un spettacolo off-Broadway. La direttrice di Vogue era invitata a vedere "Oh God, A Show About Abortion" e ha partecipato insieme alla figlia Bee Shaffer. Al suo ingresso, come ogni spettatore, ha dovuto dimostrare di essere vaccinata (un po' come succede in Italia con il green pass) e la procedura vuole che la certificazione sia validata anche dai documenti. Quando un più che scrupoloso membro dello staff le chiede la carta di identità Wintour alza un sopracciglio, visibilmente perplessa, finché un'altra persona interviene per lasciarla entrare. La donna ovviamente stava facendo il suo lavoro, nel modo più rigoroso possibile: Anna Wintour le sorride e entra senza battere ciglio, impeccabile in un trench in pelle nera sopra l'ormai iconico abito floreale. Il video è stato catturato dal tabloid Page Six e ha fatto il giro del web, scatenando moltissimi meme.

Sui social molti paragonano il suo stupore a quello di Miranda Priestly, il celebre personaggio del Diavolo Veste Prada. Una somiglianza non casuale, visto che con ogni probabilità è stata proprio lei a ispirare la terribile direttrice interpretata da Meryl Streep. Su Twitter alcuni utenti citano le battute del film: "Sei pregato di annoiare qualcun altro con le tue domande" o applaudono chi, senza farsi impressionare dallo status, fa il suo lavoro senza eccezioni. Chissà Andrea cosa avrebbe fatto…